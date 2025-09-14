 2025-09-10T07:23:22.987Z

Nach einer Notbremse musste Neustadts Torhüter Joscha Dengler vom Platz.
Nach einer Notbremse musste Neustadts Torhüter Joscha Dengler vom Platz. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt freut sich über einen Punkt für die Tabelle und Seele

Der FC Neustadt erkämpft sich in der Fußball-Landesliga beim SV Denkingen ein 0:0.

Dabei müssen die Hochschwarzwälder fast 80 Minuten in Unterzahl bestehen. Umso größer ist die Bedeutung dieses Remis.

War dies der erste Schritt? Der erste Schritt aus dem Tal der Tränen? Keiner weiß es, aber die Bedeutung dieses torlosen Unentschiedens könnte für den FC Neustadt über den einen Punkt höchstselbst hinausreichen. Das hoffen sie zumindest beim FCN. Die Hochschwarzwälder bleiben zwar weiterhin Schlusslicht in der Landesliga, aber endlich ist diese vermaledeite Null auf der Habenseite verschwunden. Ein Silberstreif am Horizont, sozusagen.

FC Neustadt: Dengler, Hassler, Rommler (77. Fischer), da Silva Marques (90. Vitacca), Kiefer, Isele (20. Vasiljevic), Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann, M. Waldvogel (69. Bußhardt). Tore: keine. SR: Löuis Emier. ZS: 190.

Stefan Kech (BZ)Autor