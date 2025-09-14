Der FC Neustadt freut sich über einen Punkt für die Tabelle und Seele

War dies der erste Schritt? Der erste Schritt aus dem Tal der Tränen? Keiner weiß es, aber die Bedeutung dieses torlosen Unentschiedens könnte für den FC Neustadt über den einen Punkt höchstselbst hinausreichen. Das hoffen sie zumindest beim FCN. Die Hochschwarzwälder bleiben zwar weiterhin Schlusslicht in der Landesliga, aber endlich ist diese vermaledeite Null auf der Habenseite verschwunden. Ein Silberstreif am Horizont, sozusagen.

FC Neustadt: Dengler, Hassler, Rommler (77. Fischer), da Silva Marques (90. Vitacca), Kiefer, Isele (20. Vasiljevic), Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann, M. Waldvogel (69. Bußhardt). Tore: keine. SR: Löuis Emier. ZS: 190.