Der FC Neuenburg verlängert mit Domagala / Kavakli

Der FC Neuenburg ist erfreut darüber bekannt zu geben, dass das Trainergespann Domagala / Kavakli auch in der Saison 23/24 die Zügel der 1. Mannschaft in der Hand hält.

Nach kurzen Gesprächen war beiden Seiten schnell klar, dass die bis dato erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft bestand haben soll. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die jetzigen A-Jugend-Spieler im Aktiv-Bereich zu integrieren. Für die Rückrunde stehen noch spannende Spiele an. Da wäre das Halbfinale im Bezirkspokal gegen den Bezirksligisten Gundelfingen und vielleicht kann man noch ein Wörtchen um Platz zwei in der Kreisliga II mitsprechen.