Der FC München City mit einem weltweit einzigartigem Projekt!

Der FC München City e.V ist das erste Team, das mit eine komplett in-house erstellten Applikation auf die Münchner Hobbyfussballer zugeht.



Mit der CITY FOOTBALL App bietet der FC München City e.V, mit Start in den kommenden Wochen tägliche Spiele in Formaten von 8vs8 und 8vs5 für jeden Hobbyfussballer an.



Jedes angesetzte Spiel wird von einem Vereinsmitarbeiter organisiert. Ihr werdet also bestens ausgerüstet auf dem Spielfeld willkommen geheissen, mit Bällen und Laibchen. Spass soll der Hauptfaktor sein, um sich die Zeit mit Fusball zu vertreiben. Dabei kommt es absolut nicht auf dein Spielniveau oder deine Herkunft an!

Jeder ist willkommen. Alle 5 Minuten wird der Keeper ausgewechselt, so dass man auch zeit zum verschnaufen hat. Mit der App will der FC München City e.V auch Veranstaltungen starten, während den Saisonpausen für alle Vereine, in Turnierformaten.