Der FC Moosinning will gegen Gerolfing die Aufstiegsrelegation klarmachen

Nach sechs Siegen in Folge empfängt der FCM am Samstag Gerolfing. Trainer Ball setzt nicht auf Schützenhilfe aus Dachau.

Letztes Spiel oder Saisonverlängerung? Der Tabellenzweite FC Moosinning erwartet an diesem Samstag um 14 Uhr den FC Gerolfing und kann mit einem Dreier die Vizemeisterschaft klarmachen. Die Gelb-Schwarzen gehen nach sechs Siegen in Folge mit einem Punkt Vorsprung auf Dachau ins Saisonfinale und wollen die Aufholjagd krönen.

Der einzige „Gegenkandidat“ aus Dachau erwartet Eintracht Freising, die in der Frühjahrsrunde noch ungeschlagen ist und diesen Nimbus auch am letzten Spieltag nicht verlieren will. Aber auf Schützenhilfe setzen die Moosinninger, die überdies die drittbeste Heimmannschaft stellen, nicht. „Wir haben uns das in den letzten Wochen erarbeitet, darüber sind wir glücklich. Jetzt wollen wir auch aus eigener Kraft in die Aufstiegsrelegation und nicht auf andere angewiesen sein“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball, der am Vatertag-Vormittag seine Mannschaft zum Abschlusstraining bat.

Nur dosiert konnten die angeschlagenen Stefan Haas, Lucas Hones und Elias Faust trainieren, deren Einsatz noch gefährdet ist. Sollte sich die Verletzung von Ersatzkeeper Daniel Auerweck nicht bessern, stünde Paul Reiser als Vertreter von Aaron Siegl parat. Angreifer Christian Häusler ist wieder im Kader, noch kein Thema sind die verletzten Mateus Hones, Thomas Auerweck und Liam Fitzpatrick.

Für den Gegner aus Gerolfing geht es schon seit einiger Zeit um nichts mehr: „Der Gegner kann befreit aufspielen, hat keinen Druck mehr. Es kann aber auch einen Spannungsabfall geben. Das will kein Trainer“, so Ball. „Wir müssen unseren Plan durchziehen. Dann bekommen wir mit Sicherheit auch wieder unsere Chancen, die wir freilich auch nutzen müssen. Umgekehrt geht es aber für uns darum, dass wir die Offensive der Gerolfinger in den Griff bekommen.“ An vorderster Front gilt das für Lukas Achhammer, der bereits 17 Treffer auf seinem Konto hat. Aber auch Ahmet Altay, der in der kommenden Saison den Sprung zum Regionalligisten DJK Vilzing wagt, ist mit zehn Treffern schon zweistellig. Und im Mittelfeld gilt es, die Kreise von Spielertrainer Christian Träsch einzuengen: Der ehemalige Bundesliga-Profi ist trotz seiner 38 Jahre immer noch Dreh- und Angelpunkt.

„Von der Relegation wollen wir jetzt noch nicht reden, wir müssen vorher unsere Hausaufgabe machen“, so Ball. Die Entscheidungsspiele würden bereits am Mittwoch mit einem Heimspiel beginnen. Um aufzusteigen, muss man zwei Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen.

Tipp 2:1 für Moosinning