Der FC Moosinning siegt 3:0 und braucht nur noch einen Punkt zur Relegation

Maxi Siebald traf dreifach beim Auswärtssieg in München. Nun entscheidet das letzte Spiel gegen den FC Gerolfing über die Aufstiegsrelegation.

Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg bei der DJK 54 München hat der FC Moosinning seinen zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Nord verteidigt. Er benötigt nun noch einen Sieg gegen den FC Gerolfing im letzten Saisonspiel, um die Quali zur Landesliga perfekt zu machen.

Moosinnings Coach Chris Ball änderte sein Team gegenüber der Vorwoche auf zwei Positionen. Für Dani Auerweck stand der etatmäßige Keeper Aaron Siegl wieder im Tor und Maxi Siebald startete anstelle von Tobi Hartmann. In der 5. Minute hatte Siebald den ersten Abschluss zu verzeichnen, aber der Keeper war mit einer Fußabwehr zur Stelle.

In der 9. Minute tauchte Fabi Ulitzka allein vor dem Tor auf. Er legte den Ball aber quer, anstatt den Abschluss zu suchen. Zwei Minuten später konnte Mo Abdane einen weiten Ball von Maxi Völke frei vor dem Tor nicht entscheidend kontrollieren. Der Gastgeber hatte seine erste Chance in der 23. Minute, aber der Kopfball von Berkan Altug verfehlte das Ziel knapp.

Nach einer halben Stunde tauchte Maxi Lechner zentral frei vor dem Tor auf. Anstatt zu schießen, spielte er quer auf Siebald, der an einem Verteidigerbein scheiterte. Nur fünf Minuten später prüfte Lechner den Münchner Keeper mit einem Schuss aufs lange Eck. Besser machte es in 40. Minute Siebald, der von rechts nach innen zog und die Kugel aus 20 Metern links unten zum 1:0 versenkte.

Auch in Abschnitt zwei ging es vorwiegend in Richtung Münchner Tor. Tobi Killer scheiterte über rechts, Stefan Haas zimmerte die Kugel übers Tor. In der 58. Minute kam Lechner über rechts frei zum Abschluss, doch er blieb am Keeper hängen. Drei Minuten später vergab erneut Lechner das mögliche 2:0, als er nach Zuspiel von Siebald freistehend am Keeper scheiterte.

Auf Moosinninger Seite fehlten immer wieder die letzte Überzeugung und das nötige Quäntchen Glück. Völke nahm nach einer Ecke Maß und jagte den Ball übers Tor. Erst Siebald fand in der 71. Minute erneut die Lücke und zirkelte den Ball vom Sechzehner zum 2:0 für die Gelb-Schwarzen in die Maschen. Endgültig den Deckel drauf machte in der 85. Minute erneut Siebald, der nach einem weiten Ball von Nico Brugger auf Lechner nur mehr ins leere Tor abschließen musste, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.