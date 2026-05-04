Der FC Moosinning schiebt sich mit 3:0-Sieg auf den Relegationsplatz

Scharf ins lange Eck: Marco Esposito (3.v.r.) macht die schnelle 1:0-Führung vorbei an Gästetorwart Ali Cakmakci (l.); hinten (2.v.r.) Maximilian Lechner. – Foto: Hermann Weingartner

Der FCM dominierte gegen Ober-/Unterhaunstadt von Beginn an. Nun hat Moosinning den Aufstieg selbst in der Hand.

Der FC Moosinning hat im Heimspiel gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt einen souveränen 3:0 (3:0)-Erfolg eingefahren und sich damit auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorgeschoben. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine konzentrierte und spielbestimmende Leistung.

Bereits in der Anfangsphase setzte der FCM erste Akzente nach vorne. Nach einer Flanke von Maxi Lechner verpasste Marco Esposito zunächst noch knapp, doch wenig später funktionierte die Kombination: Erneut war es Lechner, der für Esposito auflegte. Dieser machte noch einen Schritt und schob überlegt zur 1:0-Führung in die lange Ecke ein.

Moosinning blieb am Drücker, ließ Ball und Gegner laufen und wurde dafür belohnt. In der 18. Minute fasste sich Nico Brugger ein Herz und zog aus der Distanz ab – der Ball schlug präzise neben dem Pfosten zum 2:0 ein.

Die Gelb-Schwarzen dominierten weiterhin das Geschehen und legten kurz vor der Pause nach: Fabi Ulitzka kam frei zum Abschluss und stellte mit seinem Treffer zum 3:0 den Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der FCM einen Gang zurück, blieb aber insbesondere nach Standardsituationen gefährlich. Ulitzka und Esposito per Kopf hätten das Ergebnis weiter ausbauen können, scheiterten jedoch.

Auch Mo Abdane verpasste eine Hereingabe knapp und konnte nicht erhöhen. Defensiv präsentierten sich die Gastgeber weiterhin stabil und ließen den Gästen kaum Raum für nennenswerte Offensivaktionen.

So kontrollierte Moosinning die Partie bis zum Schlusspfiff und brachte den verdienten 3:0-Erfolg souverän über die Zeit. Mit diesem Sieg und dem gleichzeitigen Ausrutscher von Dachau klettert der FCM auf den Aufstiegsrelegationsplatz, hat den Aufstieg nun selbst in der Hand und untermauert seine starke Form im Saisonendspurt.

flo