Der FC Moosinning rückt mit einem 3:1-Sieg auf Tuchfühlung zu Platz zwei

FC Moosinning gegen FC Fatih Ingolstadt – Foto: Christian Riedel

Der FCM bezwingt Schlusslicht Ingolstadt trotz zwischenzeitlichem Ausgleich. Nun trennen den FC Moosinning nur noch drei Punkte vom Zweiten.

Der FC Moosinning hat sein Heimspiel gegen den FC Fatih Ingolstadt 3:1 (1:0) gewonnen und die Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht gemeistert. Trainer Chris Ball musste neben Stammkeeper Aaron Siegl auch auf Max Siebald verzichten, der beruflich verhindert war. Vor kleiner Kulisse – der frühen Anstoßzeit geschuldet – entwickelte sich dennoch eine Partie mit Höhen und Tiefen.

Moosinning übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und kam früh zu ersten Chancen. Nach einem Steckpass von Chris Häusler tauchte Mo Abdane frei vor dem Gästetor auf, scheiterte jedoch am Schlussmann der Ingolstädter. Wenig später sorgte eine strittige Szene für Diskussionen: Maximilian Lechner ging im Strafraum zu Boden, doch der Pfiff blieb aus (16.).

Die Hausherren ließen Ball und Gegner zwar gefällig laufen, leisteten sich aber immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel. Dennoch erspielten sie sich weitere Möglichkeiten: Aziz Abdane prüfte den Keeper mit einem Distanzschuss, Lechners Abschluss küsste die Latte, und er verpasste wenig später nach Vorarbeit von Tobias Killer nur knapp.

Kurz vor der Pause wurde der Aufwand schließlich belohnt. Nach einer Ecke reagierte Nico Brugger am schnellsten und drückte den Ball zur verdienten 1:0-Führung über die Linie (40.). Nur eine Minute später hatte Killer Pech, als er den Ball ebenfalls an die Latte setzte.

Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch der Dämpfer. Das Tabellenschlusslicht aus Ingolstadt kam zum Ausgleich: Murat Sucuoglu setzte sich im Strafraum geschickt durch, drehte sich um die eigene Achse und schob den Ball flach zum 1:1 ein. Kurz darauf hatte Fatih sogar die Chance zur Führung, doch Deniz Aydin kam in aussichtsreicher Position nicht zum Abschluss.

Moosinning zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug zurück. Mo Abdane setzte sich auf der Grundlinie durch und legte den Ball mustergültig zurück auf Marco Esposito, der zur erneuten Führung in die lange Ecke traf. Der eingewechselte Tobias Hartmann verpasste eine Abdane-Flanke knapp, während auf der Gegenseite erneut Aydin an Brugger scheiterte, der in höchster Not klärte. Auch Esposito hätte erhöhen können, zielte jedoch zu zentral.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute: Nach einer Ecke von Stefan Haas stieg Fabi Ulitzka am höchsten und köpfte den Ball zum 3:1-Endstand in die Maschen.

Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den FC Moosinning, der sich trotz zwischenzeitlichem Rückschlag die drei Punkte sicherte und nun wieder bis auf drei Punkte dran ist am Tabellenzweiten SV Walpertskirchen.