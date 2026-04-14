Der FC Moosinning rettet trotz Kreuzbandriss von Kirsch ein 2:2 in letzter Sekunde

FC Moosinning gegen (SG) TSV St.Wolfgang/FC Lengdorf – Foto: Christian Riedel

Leonie Gollwitzer trifft in der 95. Minute zum Ausgleich. Zuvor überschattete die schwere Verletzung von Feline Kirsch das Derby.

Mit einem 2:2 (1:2)-Remis mussten sich die Frauen des FC Moosinning im Derby gegen die (SG) St.Wolfgang/Lengdorf begnügen.

Moosinning startete schwungvoll, doch dann verletzte sich Feline Kirsch schwer und blieb mit Verdacht auf Kreuzbandriss längere Zeit liegen. Der FCM war in der Folge völlig von der Rolle, der Gast nutzte dies eiskalt aus und kam bei zwei Kontern durch Anna Obermeier und Sophia Schorer zum 2:0.

Penelope Dotzauer scheiterte kurz darauf im Eins gegen Eins an Torfrau Svenja Kendzia, doch quasi mit dem Pausenpfiff konnte Leonie Gollwitzer mit einem schönen 20-Meter-Schuss auf 1:2 verkürzen.

Im zweiten Abschnitt verteidigten die Gäste teilweise zu neunt ihren eigenen Sechzehner, und sie verlegten sich nur mehr auf Konter. Moosinning scheiterte immer wieder am SG-Bollwerk, und so dauerte es bis zur 95. Minute, ehe erneut Gollwitzer einen Abpraller der Torfrau unhaltbar im langen Eck zum 2:2-Endstand versenken konnte.

Trainer Max Kaifel war nach Spielende bedient: „Das war heute ein gebrauchter Tag für uns, zum einen trifft uns die schwere Verletzung hart, zum anderen spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf in keinster Weise wider“.