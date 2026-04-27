Der FC Moosinning klettert nach starker Aufholjagd auf Platz zwei

Nach frühem Rückstand drehte der FCM die Partie. Mit drei Toren vor der Pause sicherten sich die Gäste den verdienten Auswärtssieg.

Mit einer starken Reaktion nach frühem Rückstand hat der FC Moosinning sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Kammerberg verdient mit 4:1 (3:1) gewonnen. Vor allem nach dem Gegentreffer zeigte die Mannschaft Moral und Spielfreude.

Die Anfangsphase war zunächst von viel Abtasten geprägt. Nach 27 Minuten gingen dann jedoch die Hausherren in Führung: Lukas Fladung setzte sich sehenswert in Richtung Moosinninger Tor durch. FCM-Keeper Daniel Auerweck konnte den ersten Abschluss noch stark parieren, war beim Nachschuss von Domenik Kaiser jedoch chancenlos – 1:0 für Kammerberg.

Der Rückstand wirkte bei Moosinning wie ein Weckruf. Die Gäste wurden deutlich aktiver, aggressiver in den Zweikämpfen und übernahmen zunehmend die Spielkontrolle. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Stefan Haas eroberte zehn Minuten vor der Pause im Mittelfeld den Ball und spielte einen Traumpass in die Tiefe auf Mo Abdane, der souverän in die lange Ecke zum 1:1 einschob.

Direkt nach dem Anstoß schlugen die Moosinninger erneut zu. Max Siebald legte den Ball zurück auf Maxi Lechner, dessen Flanke punktgenau den Kopf von Chris Häusler fand. Dessen Kopfball segelte über Kammerbergs Torhüter Robin Anselment hinweg zur 2:1-Führung für den FCM – der Doppelschlag war in der 37. Minute perfekt.

Nur eine Minute später reklamierten die Gäste lautstark einen Handelfmeter, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Moosinning blieb dennoch klar tonangebend, spielte weiter mutig nach vorne und belohnte sich noch vor der Pause mit dem dritten Treffer. Maxi Lechner schirmte den Ball stark ab und legte quer auf Stefan Haas, der in der Nachspielzeit sicher zum 3:1-Halbzeitstand vollendete.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCM die spielbestimmende Mannschaft. Pech hatte Moosinning nach einer Ecke: Erst traf Nico Brugger nur den Pfosten, den Nachschuss von Häusler lenkte die Latte noch ab. Glück hatte auf der anderen Seite Kammerbergs Robert Villand, der nach einem harten Einsteigen gegen Maxi Lechner mit Gelb noch gut bedient war.

Von offensiven Bemühungen der Gastgeber war in der zweiten Halbzeit nur wenig zu sehen. Der eingewechselte Jan Lipovsek traf zwar noch den Pfosten, ansonsten verteidigte der FCM souverän alles weg. Den Schlusspunkt setzte erneut Mo Abdane. Tobias Hartmann brachte Max Siebald ins Spiel, der klug auf Maxi Lechner ablegte. Lechner legte quer auf Abdane, der noch einen Verteidiger stehen ließ und mit seinem zweiten Treffer des Tages zum verdienten 4:1-Endstand (65.) einschob.

Am Ende stand ein auch in der Höhe völlig verdienter Auswärtssieg für den FC Moosinning, der nach dem Rückstand eindrucksvoll zurückkam und nun auf den Aufstiegsrelegationsplatz geklettert ist.

flh