Der FC Moosinning kann endlich bauen Mehr Kabinen und Funktionsräume

Die FC-Mitglieder haben den Plan für das neue Funktionsgebäude abgesegnet. Und ein Nachfolger für Vizechef Rupert Lanzinger ist auch gefunden.

Moosinning – In der außerordentlichen Versammlung haben die Mitglieder des FC Moosinning den Startschuss für den Bau des neuen Funktionsgeländes auf dem Vereinsgelände gegeben. „Da tun wir jetzt schon sechs oder sieben Jahre rum“, so Vorsitzender Karl Thumbs erleichtert.

Nachdem der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause die Pläne abgesegnet hatte (wir berichteten), kam es nun zur Abstimmung durch die Vereinsmitglieder. Diese war unter anderem als Formalia für die Bank nötig und die rund 80 anwesenden FCM-Angehörigen segneten das Bauvorhaben einstimmig ab.

Die Gemeinde hatte die Kosten auf eine Summe von 1,5 Millionen Euro gedeckelt. „Die Summe ist zusammen mit dem ortsansässigen Baugeschäft Laurent unser Ziel. In der aktuellen Zeit muss man aber schauen, dass man da hinkommt“, meinte Thumbs gegenüber der Heimatzeitung. Die Zielsetzung sei aber auch ein Ansporn, eventuell auftretende monetäre Engpässe durch eigene Arbeitsleistung auszugleichen. So versuche der Verein mit seinen Spielern und Mitgliedern möglichst viele Arbeiten selbst durchzuführen.

Das neue Gebäude mit einer Größe von 48,5 mal 13 Metern wird sich südlich an die Tribüne anschließen und mit einem Flachdach ausgestattet sein, das direkt von der Tribüne aus betreten werden kann. Außerdem soll es sechs Kabinen mit Duschen, Toiletten, eine Schiedsrichterkabine, einen Technik- und Waschraum, einen Kiosk und einen Raum für Trainingsutensilien geben. Der neu gewonnene Platz stelle laut Thumbs eine enorme Erleichterung dar, da die vier aktuell nutzbaren Kabinen bei vollem Spielbetrieb nicht die notwendige Kapazität bieten konnten.

Nachfolger für Lanzinger gefunden

„Von offizieller Seite ist jetzt alles in trockenen Tüchern. Es ist wichtig, dass wir bald mit dem Bau beginnen können“, freut sich Thumbs. Zum konkreten Baubeginn wird es vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres kommen.

Der zweite Punkt auf der Tagesordnung war die Neuwahl des zweiten Vorsitzenden, nachdem Rupert Lanzinger Ende August überraschend und mit sehr harschen Worten seinen Rücktritt erklärt hatte. Auch wenn man sich die Trennung anders vorgestellt habe, überwiegt für Thumbs der positive Rückblick auf die lange gemeinsame Vergangenheit. „Rupert ist eine Institution bei unserem Verein gewesen. Wir sind dankbar für alles, was er geleistet hat“, so Thumbs über den langjährigen Spieler, Trainer und Funktionär. Mit Oliver Schilling hat man nun einen Nachfolger gefunden. Der 44-Jährige spielt aktuell bei den Alten Herren und fungiert in der D-Jugend als Co-Trainer. Er will sich vor allem bei der Abwicklung des Neubaus und im Sponsoring einbringen. Auch diese Abstimmung war einstimmig.

Lukas Christofori