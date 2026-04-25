Der FC Moosinning kämpft in Kammerberg um die Vizemeisterschaft

FC Moosinning gegen TSV Gaimersheim – Foto: Christian Riedel

„Wir haben es nicht mehr selber in der Hand, deswegen können wir nur auf uns schauen. Wenn wir die Serie ausbauen, ist noch alles möglich“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball, der erstaunt ist, dass die Kammerberger mittlerweile auf den ersten Relegationsrang abgerutscht sind: „Das ist eine gute Mannschaft mit einigen abgezockten Burschen und jungen Talenten. Das ist auf gar keinen Fall Laufkundschaft“, erinnert sich der Trainer noch gut an das Hinspiel, das die Gelb-Schwarzen knapp 1:0 für sich entscheiden konnten.

Das Finish wird garantiert heiß in der Bezirksliga Nord: Vor den letzten vier Spieltagen können noch sechs Mannschaften hinter dem designierten Titelträger Lerchenau Vizemeister werden. Mitten drin im Geschehen: der FC Moosinning , der am Sonntag um 13 Uhr bei der SpVgg Kammerberg Farbe bekennen muss.

Im Kopf geblieben sind Ball auch die gefährlichen Standards der Elf von Trainer Victor Medeleanu: „Diese Situationen müssen wir vermeiden, weil Kammerberg einige Schützen hat, die das direkt sehr gut machen. Aber auch bei Freistoßflanken sind die Kammerberger gefährlich.“

Ende März feierte Kammerberg, das einen furiosen Start hingelegt hat, ein 1:0 gegen Spitzenreiter SV Nord Lerchenau, danach setzte es aber ein 0:2 gegen Dachau, ehe das 6:1 gegen Palzing und zuletzt das 0:0 in Walpertskirchen folgten. Bei den Gästen stehen zuletzt drei Siege in Folge zu Buche und Ball findet auch zusehends mehr Gefallen am Spiel seiner Mannschaft: „Es hat lange gedauert, aber mittlerweile lassen wir den Ball ganz gut in unseren Reihen laufen.“

Mit Aaron Siegl kehrt beim FCM der länger verletzte Stammkeeper zurück, und auch Maximilian Siebald, Fabian Ulitzka und Maximilian Schmid stehen wieder zur Verfügung. Zudem ist Felix Meier wieder dabei. Marco Esposito muss mit einer Mittelfußverletzung passen, David Kamm ist noch nicht einsatzfähig und Georg Ball noch gesperrt. Bei Mateus Hones ist die Adduktorenverletzung wieder aufgebrochen und Lukas Winhart befindet sich im Aufbautraining. Luca Stampf und Maximilian Reisinger werden zur 2. Mannschaft abgestellt. Gut gefallen hat Ball zuletzt der Einsatz der Youngster Elias Faust und Tobias Hartmann: „Sie haben ihre Sache echt gut gemacht.“

Tipp: 3:1 für Moosinning.