Der FC Moosinning kämpft gegen den ASV Dachau um den Aufstieg

Nach zwei Niederlagen steht Moosinning am Scheideweg. Trainer Chris Ball vermisst die Durchschlagskraft und fordert mehr Entschlossenheit.

Nach zwei Niederlagen in Folge steht der FC Moosinning in der Bezirksliga Nord am Scheideweg: Gelingt den Gelb-Schwarzen an diesem Samstag um 13 Uhr ein Dreier gegen den ASV Dachau, lebt die Chance auf den Relegationsplatz um den Aufstieg noch, im Falle einer Niederlage ist Abstiegskampf angesagt.

Die Gastgeber, die ja zunächst gut in die Frühjahrsrunde gestartet sind, haben zuletzt in der Tabelle an Boden verloren und stehen derzeit nur auf Rang zehn. Die Gäste aus Dachau, die eigentlich auch ganz vorn mitspielen wollten, sind drei Ränge besser platziert, haben aber nur zwei Zähler mehr auf dem Konto – insofern kann man bei der heutigen Partie durchaus von einem Duell der Enttäuschten sprechen.

Weiterhin verzichten muss Moosinnings Trainer Chris Ball auf den verletzten Stammtorhüter Aaron Siegl, sodass erneut Daniel Auerweck zwischen den Pfosten stehen und Paul Reiser auf der Bank Platz nehmen wird. Die zuletzt erkrankten Maxi Völke und Tobi Killer sind wieder fit, auf der anderen Seite müssen Felix Meier und Lucas Hones verletzt passen. Elias Faust weilt im Urlaub, der Einsatz von Mateus Hones ist noch fraglich. Während sich Maximilian Lechner zumindest im Aufbautraining befindet, ist bei David Kamm (Schambein-Verletzung) eine Rückkehr ins Team noch überhaupt nicht absehbar.

„Auch wenn wir zuletzt fünf Gegentore bekommen und es dem Gegner zu einfach gemacht haben, ist die Defensive nicht unser Problem. Wir haben bislang 30 Tore schlucken müssen, elf davon in nur drei Spielen. Vielmehr fehlt es uns einfach an vorderster Front an Durchschlagskraft“, analysiert Ball, der mit den letzten beiden Auftritten nicht zufrieden sein konnte: „Da hat uns die Entschlossenheit und die Geschlossenheit gefehlt. Was in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause gut geklappt hat, haben wir zuletzt vermissen lassen. Wir müssen uns wieder mehr auf uns selbst fokussieren, und wenn ein Spieler einen Fehler macht, muss man das nicht kommentieren, sondern den Fehler ausbügeln.“ Unverständlich für Ball: „Wir liegen gegen Nord 2:0 vorn, kassieren dann den Ausgleich und brechen völlig ein. Da fehlt mir einfach das Aufbäumen.“Tipp: 2:1 für den FCM