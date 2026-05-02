Der FC Moosinning jagt den Relegationsplatz

Nur zwei Punkte fehlen dem FCM noch zum zweiten Platz. Am Samstag wartet das Schlüsselspiel gegen Ober-Unterhaunstadt auf das Team.

Nach vier Siegen in Folge ist der FC Moosinning in der Bezirksliga Nord im Kampf um die Aufstiegsrelegation immer noch in der Warteschleife. Drei Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf den zweitplatzierten ASV Dachau gerade mal zwei Punkte – jetzt gilt es also, möglichst noch drei Siege nachzulegen. Erste Gelegenheit an diesem Samstag um 13 Uhr gegen Kellerkind TSV Ober-Unterhaunstadt.

„Im Moment macht es einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen. Wir lassen den Ball besser laufen, das Positionsspiel passt und wir sind willig“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball, dessen Team sich zuletzt vom Rückstand gegen die SpVgg Kammerberg nicht aus der Ruhe bringen ließ und zielstrebig weitergearbeitet hat, um die Partie zu drehen. Mit Erfolg, stand doch am Ende ein 4:1 und der insgesamt 14. Saisonsieg zu Buche.

„Wir haben nach dem Rückstand die richtige Reaktion gezeigt. Schön langsam entwickeln wir die Gier, die man braucht, um dann auch die Tore nachzulegen“, freut sich Ball, der auf den beruflich verhinderten Maximilian Siebald verzichten muss. Aziz Abdane kann aus privaten Gründen nicht mitwirken, der Einsatz von Angreifer Christian Häusler ist wegen einer Trainingsverletzung im Leistenbereich noch fraglich. Und auch Kapitän Stefan Haas hat einen Schlag abbekommen, sodass man abwarten muss, ob der lädierte Muskel einer Spieltagsbeanspruchung standhält. Für Keeper Aaron Siegl hat es nach seiner Verletzung letzte Woche noch nicht ganz gereicht, aber heute sollte der 36-Jährige nach einer guten Trainingswoche wieder zwischen die Pfosten zurückkehren können. Erfreulich auch: Marco Esposito steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Insgesamt ist der Kader der Gastgeber zwar überschaubar, aber vier Feldspieler auf der Bank sollten dann doch reichen.

Die Gäste haben zwar nur 16 Punkte auf dem Konto, stehen aber sicher in der Abstiegsrelegation und werden die Waffen nicht freiwillig strecken. „Der Gegner hatte schon einiges an Verletzungspech und nicht mehr die Mannschaft der Vorrunde zur Verfügung. Nach und nach kommen aber die Verletzten zurück“, so Ball, der von einem Geduldsspiel ausgeht: „Wir werden das hoffentlich schon wuppen können, aber ich denke nicht, dass sich der Gegner schonen wird. Da müssen wir konzentriert arbeiten.“ Tipp 4:1 für den FCM