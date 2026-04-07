Der FC Moosinning braucht gegen Freising dringend einen Sieg

Beim SC Eintracht Freising geht es um den Anschluss nach oben. Der FC Moosinning muss personelle Ausfälle kompensieren.

Geht noch was beim FC Moosinning nach oben oder beenden die Gelb-Schwarzen die Saison im Mittelmaß der Fußball-Bezirksliga Nord? Um die Hoffnung zu nähren, muss die Mannschaft das Nachholspiel beim SC Eintracht Freising (Dienstag, 19.30 Uhr) erfolgreich gestalten. Im Klartext: Ein Sieg muss her.

Nach dem 1:1 in Palzing sind die Moosinninger satte neun Punkte hinter dem Relegationsrang hinterher, haben aber eben gegenüber dem SV Walpertskirchen noch zwei Nachholspiele vor sich. Allerdings ist die Hürde in der Nachholpartie in Freising natürlich nicht zu unterschätzen: Seit Kultstürmer Mijo Stijpic im Winter das Ruder übernommen hat, sind die Freisinger noch ungeschlagen und haben in sechs Spielen satte 14 Punkte eingefahren. Das hat ihnen aktuell den Sprung auf Rang sechs beschert. „Mijo hat Freising stabilisiert“, sagt auch Moosinnings Trainer Christoph Ball und ergänzt: „Die Freisinger rechnen sich mit Sicherheit auch noch etwas aus.“

Aktuell stehen die Domstädter zwei Punkte vor den Gästen. Und wenn den Gelb-Schwarzen der Dreier nicht gelingt, droht weiter Mittelmaß. Eigentlich hätte die Partie ja im Spätherbst stattfinden sollen, doch damals waren die Freisinger personell schwer angeschlagen und durften aufgrund der Witterung absagen, als die Gelb-Schwarzen gerade einen Lauf hatten. Mittlerweile hat sich aber das Lazarett um Top-Torjäger Fabrizio Brandes, der schon 16 Mal getroffen hat, gelichtet, während sich bei den Gästen doch einige Lücken im Kader auftun.

Immerhin wird Moosinnings Stammkeeper Aaron Siegl zwischen die Pfosten zurückkehren, Maximilian Lechner ist auch wieder eine ernsthafte Option, aber die Gebrüder Mateus und Lucas Hones fallen ebenso aus wie Liam Fitzpatrick, der sich vor 14 Tagen einen Leistenbruch zugezogen hat.

„Zuletzt in Palzing ist bei uns einfach über die Flügel zu wenig passiert, aber es war auch insgesamt im Kollektiv zu wenig. Da müssen wir uns steigern und bei den Standards des Gegners wieder cleverer sein“, sagt Ball. „Die Freisinger arbeiten gut gegen den Ball. Das wird eine harte Nuss.“ Tipp: 1:1