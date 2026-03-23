Der FC Monheim zeigt starke Reaktionen Der FC Monheim gewinnt in der Oberliga beim SV Sonsbeck mit 3:2. von RP / Katrin Weides · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Monheim schlägt den SV Sonsbeck – Foto: Arno Wirths

Das letzte bisschen Entschlossenheit hatte Dennis Ruess, Trainer des 1. FC Monheim, in den jüngsten Partien seiner Mannschaft gefehlt. Gegen Sonsbeck wollten die Monheimer es nun besser machen. Beide Teams versuchten zunächst, den Fuß ins Spiel zu bekommen. Der FCM setzte sich dabei zuerst durch und verwandelte die erste hochkarätige Torchance zum Führungstreffer (11. Minute). Mohamed El Mouhouti pflückte den verlängerten Ball herunter und spielte ihn in den Lauf von Enno Lang. Dieser legte den Ball scharf in den Rückraum auf Talha Demir zurück, der zum 1:0 für die Gäste einnetzte. „Wir sind super gut reingekommen und waren die ersten zehn Minuten höchst präsent“, sagte Ruess.

Ruess lobt Reaktion seiner Mannschaft Sonsbeck blieb zwar weiterhin dran, doch die Defensive des FCM erwies sich als stabil und wusste die Abschlüsse der Gastgeber abzuwehren. Dennoch wurd die Hartnäckigkeit der Sonsbecker in der 18. Minute dann belohnt: Klaus Keisers legte den Ball durch die Mitte in den Lauf von Tymoteusz Miller, der zum 1:1 an Monheim-Keeper Leon Feher vorbei einschob.

Ruess hob die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Gegentreffer lobend hervor: „Da fand ich die Reaktion aber gut. Wir haben uns gerüttelt und geschüttelt, einfach weitergemacht und sind drangeblieben.“ So auch nach einem Ballverlust an der gegnerischen Eckfahne. Der FCM ließ nicht locker und eroberte den Ball zurück. Die Hereingabe von Emin Safikhanov landete am zweiten Pfosten bei Leonard Bajraktari, der das 2:1 aus Sicht der Monheimer erzielte (23.).

Eine knappe halbe Stunde in der Partie hatten die Gäste das Spiel fest in der Hand, gewannen viele zweite Bälle und ließen kaum etwas in der eigenen Hälfte zu. In der 31. Minute war es dann wieder Bajraktari, der auf 3:1 für die Rheinstädter stellte. Isaac Kang schickte Tom Hirsch tief, der vor dem Strafraum quer auf Bajraktari legte. Dieser netzte halbrechts zum Zwei-Tore-Vorsprung für den FCM ein. Demir muss früher duschen Nach der Pause kam Sonsbeck dann mit drei Wechseln und mehr Druck aus der Kabine. Deutlich gefährlicher wurden die Gastgeber jedoch nicht. Monheim ließ insgesamt wenig aus dem Spiel heraus zu und machte nach vorne weiterhin Druck. In der 58. Minute traf Demir die Flanke von Bajraktari per Scherenschlag, der Ball segelte jedoch deutlich am Tor vorbei.