Der FC Monheim will ein Gradmesser für Fortuna sein

Monheim prüft die Fortuna – Foto: Arno Wirths

Am Mittwochabend hatte der 1. FC Monheim seinen Trainingsauftakt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga, am Freitag folgt direkt das große Highlight dieser Phase: Die Profis von Fortuna Düsseldorf treten ab 19 Uhr zum Freundschaftsspiel im Merkur Spielbanken Rheinstadion an. Und auch wenn die Landeshauptstädter schon im Vorjahr an selber Stelle gastierten, gibt es diesmal noch eine Premiere: Der Drittligist wird mit dem Sondertrikot „Düsseldorf am Rhein” auflaufen, das zum Ende der vergangenen Saison vorgestellt wurde und nun das erste Mal bei einem Spiel getragen wird. Wie passend zum Fluss, der auch unmittelbar neben dem Monheimer Stadion fließt.

Die erste Einheit diente etwas dem Kennenlernen, die Sportliche Leitung fand ein paar Worte, danach ging es für rund eine Stunde auf den Platz. Drei Spieler fehlten noch urlaubsbedingt, Aleksandar Bojkovski arbeitete individuell mit dem Physiotherapeuten, weil er aus dem finalen Spiel um den Klassenerhalt gegen Ratingen 04/19 (2:0) noch eine Knieblessur mit sich herumträgt.„Insgesamt war es ein lockerer Aufgalopp, ein bisschen Bewegungstherapie für alle, und wir konnten die Zugänge schon ein bisschen mit unseren Strukturen vertraut machen“, sagt Ruess und fügt an: „Wir sind auf dem Platz noch nicht in die Tiefe gegangen. Mit dem Spiel am Freitagabend ist es umso schöner, wenn man direkt so ein Event zum Start hat. Danach geht es erst richtig los mit Leistungstests und Athletik-Diagnostik, bevor wir ins Trainingslager fahren.“

FCM-Trainer Dennis Ruess bewertet den erfolgten Trainingsauftakt als „gut“ und ergänzt: „Es war schön, jeder Start hat ja seinen eigenen Charme, seinen Reiz. Man hat erstmals die neuen Spieler dabei und sieht die Jungs wieder, die am letzten Spieltag den Klassenerhalt fixiert haben. Das war ja auch kein geschenkter Klassenerhalt, sondern ein verdienter, nachdem uns alle abgeschrieben hatten.“

Dieses führt den FCM am Wochenende 10. bis 12. Juli nach Westerburg, weitere Testspielgegner sind Siegburger SV (19. Juli), ASV Mettmann (22. Juli), Grün-Weiß Brauweiler (25. Juli), SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach (28. Juli), SpVg. Frechen (1. August) und SV Bergfried Leverkusen (5. August). Auch für die Fortuna ist die Partie am Freitag in Monheim das erste Testspiel, was Ruess „spannend“ findet, und auch die Düsseldorfer reisen ins Trainingslager, haben aber vor ihrer Abfahrt am Samstag, 11. Juli nach Bad Leonfelden in Oberösterreich noch am Mittwoch, 8. Juli einen Test beim Oberligisten SC St. Tönis und tags darauf einen beim Kreisligisten VfL Benrath. Diese drei Spiele werden auch im Livestream bei F95TV auf YouTube übertragen.

„Wir wollen ein guter Gastgeber auf dem Gelände sein“

Dass Fortuna wieder in Monheim antritt, liegt unter anderem daran, dass beide einen identischen Sponsor haben – aber sicherlich auch am FCM, der schon das Duell vor einem Jahr gut ausrichtete. Ruess gibt als Marschroute für das zweite Aufeinandertreffen aus: „Wir wollen wieder ein guter Gastgeber sein auf dem Gelände für alle Fans und Besucher, aber auf dem Platz auch ein guter Gegner, der ein Gradmesser sein kann.“ Vor einem Jahr unterlagen die Monheimer dem damaligen Zweitligisten 0:6 (0:2). „Die Jungs haben es damals lange ordentlich gemacht, am Ende ist das Ergebnis leider in die Höhe geschnellt, was mich doch ein bisschen geärgert hat, weil es unnötig war“, sagt Ruess.

Für ihn wie für alle anderen Monheim gilt unabhängig vom Ergebnis: „Wir freuen uns auf dieses Spiel gegen einen Traditionsverein. Auch wenn Fortuna letztes Jahr schon hier war, sehen wir es nicht als selbstverständlich an, dass sie direkt wieder zu uns kommt“, betont der FCM-Chefcoach und ergänzt: „Für uns ist das ein schönes Event. Fortuna ist ein Magnet, ein Verein mit Strahlkraft – das sehen wir auch in unseren Sozialen Medien, wo jetzt deutlich mehr Traffic herrscht. Wir freuen uns auf Freitagabend.“