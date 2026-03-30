Der FC Monheim vergibt leichtfertig eine große Chance in der Tabelle

Der 1. FC Monheim hat am Sonntag eine Chance liegenlassen. – Foto: Arno Wirths

Auf der Leistung aus dem Spiel gegen den SV Sonsbeck beim 3:2-Auswärtssieg zuletzt hatte der 1. FC Monheim an diesem Sonntag aufbauen wollen, stattdessen kehrten die altbekannten Probleme der vergangenen Wochen zurück. Gerade mit den Themen Entscheidungsfindung und Entschlossenheit haderten die Monheimer erneut. Das, was noch gegen Sonsbeck gut gelungen war, sah gegen den SV Biemenhorst ganz anders aus.

Trotz Warnung gelang es dem FCM selbst auch nicht, dies zu verhindern: Nach nur 18 Sekunden lagen die Gastgeber bereits zurück. Luca Puhe brach auf dem Flügel durch, und trotz mehrfacher Blockversuche konnte der FCM den Ball nicht endgültig klären. Der letzte Abpraller landete bei Luca Schanzmann, der die Führung für Biemenhorst erzielte (1. Minute). Der FCM stand daraufhin direkt unter Druck. „Dann rennst du komplett hinterher und musst noch aufpassen, dass du nicht in den Konter läufst“, sagte Ruess.

Trainer Dennis Ruess hatte vor der Partie von einem wichtigen Spiel gesprochen, das aber alles andere als ein Selbstläufer werde. „Da musst du hellwach sein, gut verteidigen und auch Standards vermeiden“, hatte der FCM-Coach erklärt und vor allem von abschlussstarken Offensivspielern in den Reihen des SV Biemenhorst gesprochen. Gerade zu Beginn erzielten die Gäste aus Bocholt häufig frühe Tore.

Die Monheimer verlagerten das Spiel dann weitgehend in die eigene Hälfte und brachten Ruhe in die Partie. Die Gäste lauerten auf Konter, die laut Ruess brandgefährlich wurden. In der 14. Spielminute kam Tom Hirsch dann nach einer Flanke von Enno Lang vor dem Tor frei zum Kopfball, setzte die Chance zum Ausgleich aber am Tor vorbei.

Trainer Ruess sieht immer wieder Mängel

„Wenn wir Abschlüsse hatten, haben wir die nicht entschlossen genug genommen. Wenn wir im Aufbau gut über die Außen gekommen sind, haben wir die Flanken nicht genommen. Wenn wir einen guten Diagonalball gespielt haben, waren wir im falschen Raum, haben den nicht erreicht oder haben zu viele Kontakte gebraucht“, resümierte Ruess die Mängel, die beim FCM immer wieder durchkamen.

Der SV Biemenhorst blieb weiterhin defensiv stabil und ließ den Hausherren nicht viele Möglichkeiten. Die Chancen, die sich der FCM erspielte, konnten jedoch nicht genutzt werden. So auch beim direkten Freistoß in der 39. Minute, den Mohamed El Mouhouti knapp drübersetzte. Mit dem 1:0 aus Sicht der Gäste ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Blaise nimmt den Fuß statt den Kopf

Nach der Pause bauten die Monheimer zunächst Druck auf und kamen gut ins Spiel. Die Entscheidungsfindung blieb jedoch weiterhin ein Manko. Auch in der 57. Minute ließ sich dies in der Aktion von Kameron Blaise erkennen, der frei im Zentrum war und die Flanke von Emin Safikhanov mit dem Fußhoch annahm. Laut Ruess wäre ein Kopfball sinnvoller gewesen – so ging der Ball rund einen halben Meter daneben.

In der 71. Spielminute wurde Puhe, in Monheimer Strafraumnähe, dann immer wieder geblockt, doch wie bereits beim 1:0 konnte der Ball nicht endgültig geklärt werden. Die daraus resultierende Ecke titschte im Strafraum auf, und Dardan Pepa hielt nur den Fuß hin, um die Führung der Gäste auf 2:0 auszubauen. Der FCM warf noch einmal alles nach vorne, aber das letzte bisschen Entschlossenheit fehlte den Rheinstädtern bis zum Schluss. Mit 0:2 musste sich der FCM geschlagen geben.“

„Es war deutlich mehr möglich“

Ruess sprach im Nachgang immer wieder von Konsequenz, die seinem Team sowohl auf offensiver als auch auf defensiver Seite gefehlt hatte: „Da fehlte uns die letzte Gier, die uns letzte Woche so ausgezeichnet hat. Es war deutlich mehr möglich.“ Mit einer weiteren Heimniederlage blieben auch drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt aus.

„Du verlierst so ein Spiel, das du nicht verlieren musst und bezüglich der tabellarischen Chancen auch nicht verlieren darfst. Das musst du anders spielen, so ein Spiel. Wir hätten heute sieben Punkte auf den ersten Abstiegsplatz haben können, das haben wir leichtfertig verspielt“, sagte Ruess, ohne die Leistung des Gegners schmälern zu wollen: Biemenhorst habe nicht unverdient gewonnen. Bereits am Donnerstag (20 Uhr) sind die Monheimer zu Gast beim FC Büderich.