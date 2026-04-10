Der FC Monheim stellt in der BayArena seine Aktion für Kinder vor Der 1. FC Monheim hat einen unvergesslichen Auftritt beim Spiel von Bayer 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg – und stellt dort eine Spendenaktion für Kinder vor. Für die neue Saison hat der Oberligist zudem einen weiteren Zugang. von Georg Amend · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Monheim verfolgt ein beachtenswertes Projekt. – Foto: Hubert Wilschrey

Oberligist 1. FC Monheim hat nach Phil Spillmann von Tabellenführer Ratingen 04/19 und Johann Noubissi Noukumo vom VfB Homberg mit David Kuyu einen weiteren Zugang für die kommende Spielzeit vermeldet. Der 21-jährige Solinger kann in der Offensive sowohl auf dem Flügel als auch hinter den Spitzen eingesetzt werden und wechselt vom SV Solingen ins Rheinstadion. Für die Klingenstädter erzielte er in rund 100 Spielen, 37 Treffer und legte weitere 33 Tore auf.

„Mit David wechselt ein talentierter Junge aus der Region zum FCM, der vor allem durch sein Tempo sowie seine Ballfertigkeit besticht und häufig durch ein mutiges Eins-gegen-Eins neue Situationen kreiert und dadurch als Scorer in Erscheinung tritt“, schreiben die Monheimer und ergänzen: „Dies hat er nicht nur in den Testspielen gegen uns und den Sichtungen unter Beweis gestellt, sondern auch häufig im Zusammenspiel mit unserem Co-Trainer Eray Bastas, der am Ende seiner Fußballerzeit noch mit David in Solingen zusammengearbeitet hat.“ Kuyus Entwicklung wolle der FCM fortführen und ihn Schritt für Schritt auf die nächste Stufe führen. „Nachdem wir uns bereits länger mit ihm beschäftigt haben, freuen wir uns, dass er nun ab Sommer für den FCM auflaufen wird. Der Junge hat Bock, wir haben Bock. Packen wir‘s gemeinsam an.“

Ereignisreicher Ausflug in die BayArena Unterdessen hatte der Klub einen ereignisreichen Ausflug: Dank des Bayer-Stadtspieltags Monheim und der bestehenden Kooperation mit Bayer 04 Leverkusen hatte das jüngste Heimspiel der Werkself gegen den VfL Wolfsburg unter dem Motto „B04xFCM“ gestanden. Dabei stellte die Monheimer Jugendabteilung sowohl die Fahnen- als auch die Einlaufkinder, die die Bundesliga-Stars auf den Platz begleiten durften. „Ein großes Erlebnis für unseren Nachwuchs, der ganz sicher im Gedächtnis bleiben und bestimmt für noch mehr Motivation bei unseren Mini-Kickern sorgen wird. Der spektakuläre 6:3-Sieg der Werkself rundete den Rahmen perfekt ab“, teilt der FCM mit. Zudem gab es vom Leverkusener Bundesligisten in der Halbzeit Raum für ein Anliegen der Monheimer. „Unser Erster Vorsitzender Michael Grune stellte den Besuchern der BayArena ein neues angedachtes Projekt für unser Merkur Spielbanken Rheinstadion vor“, berichtet der FCM und führt aus: „In unserem ,Wohnzimmer‘ sind nicht nur Sportler zu Gast, sondern auch viele Besucher- und Geschwisterkinder, die sich gefahrlos wunderbar auf dem Gelände austoben können. Was derzeit fehlt: Angemessene Spielplatzgeräte für die Kleinsten, um den Aufenthalt für sie und die Eltern noch angenehmer zu gestalten.“