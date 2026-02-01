Der FC Monheim reist ohne Punkte weit zurück

In der Pause sagte Ruess seinen Schützlingen, dass es auf dem kleinen, stumpfen Kunstrasen nötig sein würde, das Spiel des Gegners anzunehmen, wenn das eigene ob des Geläufs nicht so schnell möglich sei wie gewünscht. „Die zweite Halbzeit war besser, über die Zeit wurden wir deutlich spielbestimmender. Aber dem Rückstand hinterherzulaufen, führte zu Hektik, und der Gegner hat es auch gut gemacht und ist uns gut angelaufen.“

Hinzu kamen einige Momente der Spielverzögerung, sei es durch Behandlungen, Wechsel oder fehlende Ersatzbälle. Dass es da nur vier Minuten Nachspielzeit gab, erstaunte Ruess ebenso wie der eine oder andere Pfiff. Der FCM-Coach führte an: „In der 26. Minute schicken wir Kameron tief, die Fahne geht hoch, Abseits. Das weiß ich nicht. Dann springt ein Gegner Kisolo Deo Biskup von hinten in die Beine – zehn von elf Schiedsrichtern geben da Rot, es gab Gelb. Und dann geht Kameron am Rechtsverteidiger vorbei, der hält ihn fest, Kam reißt sich los, der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil – da war dann aber aus einem Eins-gegen-Eins gegen den Torwart ein Eins-gegen-Vier geworden. Das ist dann kein Vorteil mehr.“

Insgesamt betonte Ruess, der noch einer geklärten Topchance von Leonard Bajraktari hinterher trauerte und eine „Monsterparade“ seines Keepers Leon Feher lobte, aber: „Die Niederlage musste nicht sein. Wenn wir nicht funktionieren, funktioniert nicht nur einer nicht, sondern vier, fünf nicht. Das ist zu viel. Wir haben das Spiel in Halbzeit eins verloren.“

Vertrag mit Florian Breuer aufgelöst

Derweil hat der FCM den Vertrag mit Florian Breuer in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Hinrunde war für den Innenverteidiger verletzungsbedingt unglücklich verlaufen, nach nur fünf Liga-Einsätzen wechselt er in die Bezirksliga.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: