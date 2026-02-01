 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielvorbericht

Der FC Monheim reist ohne Punkte weit zurück

Die lange Tour zum SV Blau-Weiß Dingden kann der 1. FC Monheim zum Rückrunden-Auftakt der Oberliga nicht mit Zählbarem krönen und unterliegt beim Aufsteiger 0:1. Die erste Halbzeit gefällt Trainer Dennis Ruess nicht.

von Georg Amend · Heute, 11:30 Uhr
Der 1. FC Monheim hat in Dingden nicht gepunktet.
Der 1. FC Monheim hat in Dingden nicht gepunktet. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Die rund 100 Kilometer lange Auswärtsfahrt zum Rückrunden-Auftakt der Oberliga zum SV Blau-Weiß Dingden hat sich für den 1. FC Monheim am Sonntag nicht gelohnt: Die Gastgeber gewannen in Hamminkeln mit 1:0 (1:0) durch einen Treffer von Matties Volmering in der 20. Minute.

FCM-Trainer Dennis Ruess hatte beim Aufsteiger „eine kernige Aufgabe“ erwartet und sah sich in seiner Einschätzung bestätigt. „Der Gegner hat das in die Waagschale geworfen, was wir erwartet hatten: Eine hohe Intensität gegen den Ball, lange Diagonalbälle auf dem kleinen Platz, Chipbälle hinter die Abwehr und scharf ins Zentrum.“ Umso mehr ärgerte ihn, dass der entscheidende Treffer nach einem dieser Muster fiel: „Wir wollten das Zentrum kompakt halten, dann kommt einer dieser scharfen Bälle auf Stürmer Mohamed Salman, der macht den fest, legt ihn ab, und Volmering schießt den auf 16, 17 Metern durch gefühlt zehn Beine ins Tor“, schilderte Ruess.

Den Bruder des Torschützen, Robin, wollte der FCM in der Innenverteidigung eigentlich mehr in die Bredouille bringen, schaffte das mit Kameron Blaise dann aber nur zweimal in der Partie. „Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut von uns“, konstatierte der Trainer. „Das war mit das Schwächste, was wir in den vergangenen Wochen angeboten haben. Die zweiten Bälle waren zu oft beim Gegner, wir waren zu statisch, hatten nicht die Box-Besetzung, die wir haben wollten.“

Verbessert nach der Pause

In der Pause sagte Ruess seinen Schützlingen, dass es auf dem kleinen, stumpfen Kunstrasen nötig sein würde, das Spiel des Gegners anzunehmen, wenn das eigene ob des Geläufs nicht so schnell möglich sei wie gewünscht. „Die zweite Halbzeit war besser, über die Zeit wurden wir deutlich spielbestimmender. Aber dem Rückstand hinterherzulaufen, führte zu Hektik, und der Gegner hat es auch gut gemacht und ist uns gut angelaufen.“

Hinzu kamen einige Momente der Spielverzögerung, sei es durch Behandlungen, Wechsel oder fehlende Ersatzbälle. Dass es da nur vier Minuten Nachspielzeit gab, erstaunte Ruess ebenso wie der eine oder andere Pfiff. Der FCM-Coach führte an: „In der 26. Minute schicken wir Kameron tief, die Fahne geht hoch, Abseits. Das weiß ich nicht. Dann springt ein Gegner Kisolo Deo Biskup von hinten in die Beine – zehn von elf Schiedsrichtern geben da Rot, es gab Gelb. Und dann geht Kameron am Rechtsverteidiger vorbei, der hält ihn fest, Kam reißt sich los, der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil – da war dann aber aus einem Eins-gegen-Eins gegen den Torwart ein Eins-gegen-Vier geworden. Das ist dann kein Vorteil mehr.“

Insgesamt betonte Ruess, der noch einer geklärten Topchance von Leonard Bajraktari hinterher trauerte und eine „Monsterparade“ seines Keepers Leon Feher lobte, aber: „Die Niederlage musste nicht sein. Wenn wir nicht funktionieren, funktioniert nicht nur einer nicht, sondern vier, fünf nicht. Das ist zu viel. Wir haben das Spiel in Halbzeit eins verloren.“

Vertrag mit Florian Breuer aufgelöst

Derweil hat der FCM den Vertrag mit Florian Breuer in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Hinrunde war für den Innenverteidiger verletzungsbedingt unglücklich verlaufen, nach nur fünf Liga-Einsätzen wechselt er in die Bezirksliga.

