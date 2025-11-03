Der FC Monheim reduziert seinen Druck

Der 1. FC Monheim war mit einem klaren Plan nach Duisburg gereist: Gegen den VfB Homberg erwartete Trainer Dennis Ruess ein ähnliches Spiel wie am vergangenen Sonntag, als man sich mit einem Punkt gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen zufriedengeben musste. Eine Sache, die Ruess in dem Spiel vermisst hatte, waren die Tore. An Chancen mangelte es den Monheimern nämlich nicht, aber an der Verwertung. Das gelang den Monheimern gegen Homberg.

Der FCM legte einen perfekten Start hin: In der vierten Spielminute erzielte Mohamed El Mouhouti das 1:0 für die Gäste. Tom Hirsch behielt den Überblick im Strafraum und spielte den Ball in den Rückraum auf El Mouhouti, der zur Führung einnetzte. Die nächsten 20 Minuten waren vor allem durch viele Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt. In der 23. Minute war es dann Hirsch, der für die Monheimer auf 2:0 stellte. Talha Demir schickte Aleksandar Bojkovski in die Tiefe, der im Rückraum Hirsch fand. Nach seinem im Februar erlittenen Kreuzbandriss und akribischer Arbeit an seinem Comeback für den FCM krönte Hirsch seinen zweiten Startelfeinsatz mit einem Tor und einer Vorlage.

Kurz vor der Pause hatte dann Kameron Blaise das 3:0 auf dem Fuß. Wieder war es Hirsch auf der Außenbahn, der den Ball auf den im Strafraum lauernden Blaise legte, dieser setzte den Abschluss jedoch deutlich am Tor vorbei. „Das ist nicht ein Kann-Ball gewesen, sondern schon ein Muss-Ball“, bemängelte Ruess. So waren es die Gastgeber, die in der nächsten Situation jubeln konnten. In der 44. Minute traf Julian Bode nach einem Freistoß über den zweiten Ball ins kurze Eck und erzielte somit den Anschlusstreffer für die Homberger. Kurz darauf ging es in die Pause.

Insgesamt zeigte sich Ruess mit der Leistung der ersten Hälfte zufrieden, hatte aber auch ein paar Dinge anzumerken: „Schönheitsfleck war das Gegentor, weil du zuvor eigentlich das 3:0 machen musst. So bekommst du kurz danach das 2:1. Das ändert dann auch die Statik so eines Spiels.“ Für Hirsch, der sich beim Pass auf Blaise in der 41. Minute am Sprunggelenk verletzt hatte, war nach 45 Minuten Schluss. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie sein Trainer klarstellte: „Tom ist schon eine wichtige Personalie für uns. Das wäre sehr schade, wenn er jetzt zurückgeworfen würde, weil er ausfällt.“

Auch in den zweiten Durchgang startete der FCM gut. In der 46. Minute war es wieder Blaise, der die Gelegenheit zum 3:1 hatte. Nach einem gewonnenen Zweikampf rund 25 Meter vor dem Tor ging sein Schuss aber knapp vorbei. Über die gesamte Spieldauer zeichnete sich ein Abnutzungskampf ab, den die Monheimer schlussendlich verdient mit 2:1 für sich gewinnen konnten.

Monheim zeigt viel Leidenschaft

„Wir haben über weite Strecken einfach ein sehr leidenschaftliches Spiel gemacht. Wir sind sehr aktiv geblieben und haben auch gute Umschaltmomente kreiert. Das war sehr ordentlich“, resümierte Ruess die Leistung seiner Mannschaft. Der Sieg nahm den Monheimern auch etwas den selbstauferlegten Druck von den Schultern. Das Halbzeitziel vor der Winterpause schrumpfte somit auf sechs Punkte, die es für den FCM in den verbleibenden fünf Spielen noch einzusammeln gilt. „Wir wollen nächste Woche zu Hause gegen einen Gegner, der kontinuierlich Punkte sammelt und auch immer über das Kollektiv kommt, nachlegen“, sagte Ruess. Kommende Woche erwartet man die Holzheimer SG im Rheinstadion.