Der FC Monheim muss sorgfältiger verteidigen Oberliga Niederrhein: Die Monheimer empfangen zum Rückrunden-Aufakt den VfB 03 Hilden.

Um nicht völlig umsonst angereist zu sein, entschieden sich die Monheimer immerhin für eine zusätzliche Trainingseinheit. Kein Wunder: Auch die Übungen mussten mit größter Vorsicht absolviert werden. „Auf der anderen Hälfte haben unsere Gegner bei einfachen Drehungen völlig den Halt verloren“, stellt Ruess fest. „Für uns ist die Gesundheit das höchste Gut. Deshalb haben wir uns lediglich auf einfache Steigerungsläufe beschränkt.“

Der Test gegen die Kölner wäre besonders wichtig gewesen, da der FCM ansonsten nur gegen die deutlich niedriger spielenden Kreisligisten TuSA 06 Düsseldorf (7:0) und Bezirksligisten TSV Solingen (6:0) testete. „Aufgrund ihrer Kürze war die Vorbereitung sehr speziell. Zwar mussten die Jungs während des Jahreswechsels individuelle Trainingspläne bearbeiten, aber sie ersetzen auf keinen Fall das Mannschaftstraining. Sicherlich hätte uns ein weiterer Test gegen einen Top-Gegner gut getan“, betont Ruess.

In der Oberliga befinden sich die Monheimer in einer durchaus schwierigen Situation, denn sie stehen als Zwölfter mit 29 Punkten im Niemandsland der Tabelle. „Jetzt dürfen wir nicht nach oben schauen, sondern wir müssen den Blick nach unten richten“, fordert der routinierte Außenverteidiger Ricardo Antonaci. „Weil die Oberliga sehr ausgeglichen ist, können die unter uns stehenden Mannschaften noch einmal gefährlich werden. Es besteht die Gefahr, dass wir in den Abstiegskampf hineinrutschen. Wenn wir den Klassenerhalt in den nächsten Wochen frühzeitig klarmachen, können wir uns andere Ziele setzen.“

Auch sein Chef Ruess nimmt die Lage ernst. „Natürlich muss man immer aufpassen. Nach wie vor kann das Pendel nach oben und nach unten ausschlagen, da es in beide Richtungen eng ist. Unser Ziel ist eigentlich ein Platz im oberen Drittel“, betont der Coach. Aktuell liegen die SF Hamborn (24 Punkte) auf dem ersten direkten Abstiegsplatz nur fünf Zähler entfernt. Dagegen liegt der Siebte SF Baumberg (29 Punkte) im oberen Drittel ebenfalls in Sichtweite.