Der FC Monheim muss jetzt standhaft bleiben Die Monheimer haben in der Oberliga zuletzt fleißig gepunktet, doch nun geht es zu Favorit St. Tönis.

Zehn Punkte aus den jüngsten fünf Spielen zu acht Punkten aus den jüngsten fünf Partien – wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der SC St. Tönis den 1. FC Monheim empfängt, treffen auch zwei aktuell positive Serien aufeinander. In der Tabelle der Oberliga trennen beide Teams allerdings neun Plätze, weswegen es „für beide um einiges geht“, wie FCM-Trainer Dennis Ruess anmerkt: „Für St. Tönis um Platz eins, und für uns darum, weiter Punkte zu sammeln, bis wir über die Ziellinie schreiten können.“ Diese hieße Klassenerhalt.

Auf dem Weg dorthin hat der Aufsteiger aus Monheim auch drei Zähler im Gepäck, die aus dem Hinspiel stammen, das er mit 2:1 gewinnen konnte. Das interessiert Ruess indes heute nur noch am Rande: „Ich nehme Hinspiele nie als Blaupause. Spiele haben immer andere Parameter, es läuft nie wieder genau so oder so." Dass St. Tönis zuletzt in Kleve mit 1:4 hoch verlor, gefällt dem FCM-Coach eher weniger: „Das war eine empfindliche Niederlage, die eher kontraproduktiv für uns sein könnte. Die Sinne des Gegners, der davor noch 3:1 bei Tabellenführer Schonnebeck gewonnen hatte, sind geschärft. Wenn wir da am Sonntag Bonuspunkte holen wollen, werden wir viel investieren müssen."

Das schaffte sein Team zuletzt immer wieder, kam mit Rückständen klar und drehte etwa auch die Heim-Partie gegen Ratingen 04/19 dank des lupenreinen Hattricks des eingewechselten Kapitäns Tobias Lippold. „In der zweiten Halbzeit gegen Ratingen habenwir auch spielerische Elemente eingebracht – aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das immer geht“, mahnt Ruess und ergänzt: „Wir müssen immer aktiv sein und 100 Prozent geben, um mehr Ruhe am Ball zu haben und in unsere Abläufe zu kommen. Es geht nur über Fokus und Einsatz. Man sieht anhand der Punkte nach Rückständen, dass wir eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben – man sieht aber auch, dass wir oft erst in den zweiten 45 Minuten angefangen haben, unsere Hausaufgaben zu machen.“ Eine harte Aufgabe