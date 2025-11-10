Der FC Monheim dreht das Spiel in einen Sieg

Mit der Mission, drei wichtige Punkte in der Oberliga zu sichern, startete der 1. FC Monheim in die Partie gegen die Holzheimer SG. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess wollte nach der soliden Leistung beim 2:1-Sieg beim VfB Homberg am vergangenen Wochenende nun nachlegen.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Ruess gegen Homberg zufrieden gewesen. Gründe für Veränderungen in der Startelf gab es demnach nicht. Eine positive Nachricht gab es bereits vor dem Anpfiff: Tim Galleski, auf den Ruess in Homberg verzichten musste, kehrte wieder in den Kader zurück, auch wenn er vorerst auf der Bank Platz nahm.

Die Monheimer waren von Beginn an spielbestimmend und dominant. Die Gastgeber standen in der Defensive stabil und ließen dem Gegner wenig Raum, weshalb es die Holzheimer SG zu Beginn häufig über Konter versuchte. In der achten Spielminute hatte der FCM dann die erste gute Gelegenheit. Tom Hirsch legte den Ball von links auf Aleksandar Bojkovski, der diesen jedoch aus rund 16 Metern übers Tor setzte. Die Monheimer schafften es immer wieder gut, sich aus Drucksituationen zu lösen, und wurden offensiv vor allem über lange Diagonalbälle, meist von Tim Klefisch, gefährlich.

Der FCM traf offensiv jedoch häufig falsche Entscheidungen oder war zu ungenau im Zuspiel. Die Gäste wussten dies jedoch nicht zunutzen und konnten die Umschaltmomente nicht in viele Torchancen ummünzen. Insgesamt waren die Gastgeber stark in den Zweikämpfen im Mittelfeld und konnten die Bälle auf Höhe der Mittellinie gut festmachen. Kurz vor der Halbzeit, in Minute 40, hatten die Monheimer dann noch einmal die Chance: Bojkovskis erneuter Abschluss aus rund 16 Metern ging aber knapp am Tor vorbei. Mit 0:0 ging es so in die Kabine.

Ruess reagierte und brachte Galleski für Emin Safikhanov und damit eine offensivere Variante. Direkt nach der Pause hatte Talha Demir die Chance zum Führungstreffer für den FCM: Nach einer Flanke von Galleski war es der ehemalige Monheimer Johannes Kultscher, der zwischen den Holzheimer Pfosten Demirs Kopfball parierte.

Monheim gerät unglücklich in Rückstand

In der 61. Minute kam es dann jedoch zu einem unglücklichen Moment für die Gastgeber. Auf der rechten Seite rutschte Enno Lang weg, woraufhin sich Oguz Ayan den Ball nahm und diesen im Eins-gegen-Eins-Duell an FCM-Keeper Leon Feher vorbei ins lange Eck legte. Die Holzheimer wirkten nach dem 1:0-Treffer wie ausgewechselt. Mit mehr Offensivkraft erarbeiteten sie sich den Ball immer wieder in der Monheimer Hälfte.

In Minute 75 hatten die Gastgeber dann aber Grund zum Jubeln. Galleski flankte von links auf Kameron Blaise im Strafraum, der zwar knapp verpasste, doch Bojkovski kam angelaufen und schob aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Keine fünf Minuten später steckte der Torschütze den Ball auf Blaise durch, der schneller war als sein Gegenspieler, am Torwart vorbei ging und zum Führungstreffer ins leere Tor einschob (80.). In der Nachspielzeit wurde es aber nochmal eng. Feher parierte einen Schuss aus kurzer Distanz überragend.

„Leon Feher hält uns überragend im Spiel und uns in dem Moment diese drei Punkte fest mit zwei Paraden. Dass wir dann noch kontern und den Deckel draufmachen, ist natürlich umso schöner“, lobte Ruess seinen Schlussmann. Denn kurz darauf fiel die Entscheidung: In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam Leonard Bajraktari den Ball auf Höhe der Mittellinie. Da der Gäste-Keeper bei der vorherigen Ecke im Monheimer Strafraum war, lief Bajraktari aufs leere Tor zu und brauchte ihn zum 3:1-Endstand nur noch einschieben.

„Über die ganzen 90 Minuten ist es auf keinen Fall unverdient. Intensität war da, Mentalität war da und vor allen Dingen auch die Verbindlichkeit, das ist für uns so ein Thema“, resümierte Ruess nach dem Spiel. Vor allem die Bedeutung, den zweiten Sieg in Folge geholt zu haben, setzte der Trainer in den Vordergrund. „In erster Linie geht es uns jetzt darum, in dem Flow zu bleiben, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Dementsprechend wollen wir nächste Woche anknüpfen“, erklärte er mit Blick auf die kommende Aufgabe. Dann geht es für den FCM zum Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop, um möglichst schon die letzten drei Punkte für das Halbjahresziel klarzumachen.