Der FC Mengen marschiert weiter, Sulmetingen gewinnt 2:0

Früh stellte Felix Büchele mit dem 0:1 in der 4. Minute die Weichen für die Gäste. Tobias Knoll erhöhte in der 35. Minute, ehe erneut Büchele in der 55. Minute den 0:3-Endstand besorgte. Mit diesem Sieg schiebt sich der TSV Kirchberg/Iller mit 10 Punkten auf Platz fünf, während Uttenweiler mit 4 Punkten auf Rang 15 zurückfällt.

Schon früh brachte Luca Ruedi die Hausherren in der 3. Minute in Führung. In der Schlussphase erhöhten Manuel Münst (77.) und Cedric Schmidt (89.) auf 3:0. Ringschnait bleibt damit weiterhin ungeschlagen, für Die SGM Blönried/Ebersbach war es die zweite Niederlage in der Saison. Mit nun 13 Punkten bleibt die SG Ringschnait/Mittelbuch Zweiter, Blönried/Ebersbach verharrt mit 7 Punkten auf Rang acht.

Die Gäste aus Hohentengen gingen in der 28. Minute durch Lukas Stützle in Führung, doch Robin Rauser glich bereits vier Minuten später zum 1:1 aus. Es gelang dann keinem Team der entscheidende Treffer, beide Mannschaften teilten sich am Ende die Punkte. Krauchenwies/Hausen/Göggingen bleibt mit 11 Punkten Vierter, Hohentengen hält mit 7 Zählern Rang sieben.

Ein Blitzstart ebnete den Weg: Jonas Brose traf bereits in der 6. Minute zum 1:0, ehe Andreas Höhn (17.) und Yanick Schraivogel (26.) nachlegten. In der 70. Minute verwandelte Tobias Hochdorfer einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand. Gutenzell ließ dem Aufsteiger aus Rot keine Chance und sicherte sich drei wichtige Punkte. Der VfB klettert mit nun 6 Zählern auf Platz neun, während der FV Rot mit 0 Punkten Tabellenletzter bleibt.

Die Sportfreunde Hundersingen überraschten mit einer beeindruckenden Vorstellung. Timo Bischofberger traf in der 5. und 42. Minute doppelt, Dennis Heiss erhöhte in der 63. Minute, ehe erneut Bischofberger in der 72. Minute das 0:4 markierte. Erst in der Nachspielzeit gelang Maximilian Marquardt (90.+3) der Ehrentreffer für die Gastgeber. Hundersingen klettert mit diesem Sieg auf Rang zehn (5 Punkte), Ummendorf rutscht mit 9 Zählern auf Platz sechs ab.

Daniel Abdulahad erzielte für den SV Sigmaringen zwei Tore in der 17. und 62. Minute, dazwischen hatte Dominik Bentele in der 22. Minute getroffen. In der Schlussphase wurde es dennoch spannend: Philipp Borner verkürzte per Foulelfmeter in der 88. Minute, Michael Kienle stellte in der 90. Minute auf 3:2. Max Wanner vom SV Steinhausen sah noch in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Sigmaringen bleibt mit 13 Punkten Dritter, während Steinhausen mit 3 Zählern auf Rang 17 bleibt.

Suad Nuredini brachte die Gastgeber in der 6. Minute früh in Führung. Manuel Moser glich in der 35. Minute für Bad Saulgau aus. In der zweiten Halbzeit gab es keine weiteren Treffer, so blieb es letztendlich beim Unentschieden. Eberhardzell/Unterschwarzach bleibt mit 3 Punkten auf Rang 16, während Bad Saulgau mit 5 Punkten Platz elf belegt.

Der Tabellenführer spielte souverän: Lasse Trenkmann traf in der 9. und 45. Minute doppelt, dazwischen erhöhte Max Schuler per Foulelfmeter in der 13. Minute. Tobias Nörz (55.) und Levi Fin Schlude (77.) machten den Kantersieg perfekt. Mengen ließ keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen thront der FC Mengen unangefochten an der Spitze, Ertingen/Binzwangen fällt mit 4 Punkten auf Platz 14 zurück.

Lange blieb es torlos, ehe Manuel Pohl mit einem Doppelschlag (74. Foulelfmeter, 78.) die Partie entschied. Sulmetingen belohnte sich somit mit dem ersten Saisonsieg. Ochsenhausen konnte nach dem 8:0 gegen Bad Saulgau nicht nachlegen. Sulmetingen klettert mit 4 Punkten auf Rang 13, Ochsenhausen fällt mit ebenfalls 4 Zählern auf Platz zwölf zurück.


















