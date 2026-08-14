Der FC Memmingen ist organisatorisch für die Löwen gewappnet von Andreas Schales · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Heute, 19:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV 1860 München TSV 1860 19:00 live PUSH

Die Nachfrage war groß, seit einer Woche ist das Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den TSV 1860 München restlos ausverkauft. Es hätten sicher noch einige mehr als die 5.000 verfügbaren Karten verkauft werden können. Schwer zu sagen wie viele, aber FCM-Vorsitzender Andreas Minkenberg schätzt aufgrund der Nachfrage „dass es 1.000, vielleicht auch 2.000“ hätten mehr sein können“. Auf dem sogenannten „Zweitmarkt“, den nicht immer legalen Ticketbörsen und Anzeigenportalen im Netz überwiegt auch deutlich die Nachfrage gegenüber den Angeboten. Ungeachtet aller Turbulenzen sind die „Löwen“ ein Zugpferd und lösen einen Hype aus. Nicht nur sportlich ist das Treffen mit den nach der Lizenzverweigerung in die vierte Liga verbannten Münchnern eine große Aufgabe, sondern auch hinter den Kulissen eine immense Herausforderung. Der FC Memmingen hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass Fußballspiele mit großem Andrang bewältigt werden können. Auch dieses Mal sieht sich der Verein organisatorisch gewappnet, wenngleich sich die Haupturlaubszeit bei der Akquise von Helfern schon bemerkbar macht. Weit über 100 ehrenamtliche Hände werden am Einlass, als Ordner, den Kiosken und im VIP-Bereich und anderen Stellen im Einsatz sein.

Die professionellen Security-Kräfte wurden hochgefahren, die Polizei zeigt entsprechend Präsenz. Bei der Frage in welcher Stärke heißt es nach einer Sicherheitsbesprechung am Mittwoch dazu „ausreichend“, ohne Zahlen der Personalstärke zu nennen. Zumindest Kassenpersonal wird aufgrund des ausverkauften Stadions nicht zusätzlich benötigt. Die Tageskassen bleiben geschlossen. Wer keine Karte im Vorfeld erworben hat, kommt auch nicht rein. Auf einen Top-Zuschlag hat der FCM im Gegensatz zu anderen Clubs übrigens verzichtet. Das Spiel wird vom Bayerischen Fußballverband in der Risikobeurteilung mit „Gelb“ eingestuft. Das bedeutet, es gibt erhöhte Sicherheitsanforderungen, aber keine strikte Fantrennung. Es wird Personenkontrollen geben, vor allem verbotene Pyrotechnik soll verhindert werden. Der Gästeblock mit eigenem Eingang an der Eissporthalle bleibt in sich abgegrenzt. Von dort ist ein Zugang in anderen Bereich nicht möglich. Im Nordteil der Arena findet sich der harte Kern der Sechzger-Anhänger mit den Ultras wieder.