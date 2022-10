Gebannt blicken Gundelfingens Joker Benedikt Ost, Memmingens Keeper Tobias Werdich und dessen Verteidiger Mathias Bauer (von links) dem Ball hinterher. Der landet neben dem langen Pfosten im Netz und bedeutete das 0:2 aus Sicht des FCM. – Foto: Walter Brugger

Der FC Memmingen findet nicht zu seinem Spiel Erfolgsserie des Bayernligisten reißt gegen den FC Gundelfingen +++ Kottern siegt auch in Hallbergmoos +++ Türkspor Augsburg rettet spät einen Punkt, der TSV Schwaben verliert fast mit dem Schlusspfiff

Der SV Schalding-Heining stand schon vor dem Anpfiff als Herbstmeister statt - und war im Hinrundenfinale der Bayernliga Süd durch den eigenen 2:0-Erfolg beim FC Ismaning der große Gewinner. Denn die Verfolger TSV Landsberg (1:2 beim FC Ingolstadt II) und FC Memmingen (1:3 gegen den FC Gundelfingen) patzten entscheidend. Leer ging auch der TSV Schwaben Augsburg aus, der in letzter Sekunde beim FC Ismaning auf die Verliererstraße geriet. Während Stadtrivale SV Kirchanschöring in der Nachspielzeit noch einen Punkt rettete. Auswärtsstärke demonstrierten der TSV Nördlingen (1:0 beim SV Erlbach) und der TSV Kottern (3:1 beim VfB Hallbergmoos).

Der FC Gundelfingen hat den Lauf des FC Memmingen erst einmal gestoppt. Nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage erwischte es die Mannschaft von Stephan Baierl mit 1:3, wobei der Coach einräumte, das die Memminger gegen einen engagierten Gegner wenig bis gar nichts zustande brachten: „Wir haben es einfach nicht geschafft, zu unserem Spiel zu finden, zu viele Duelle verloren, Laufbereitschaft und Leidenschaft nicht hinbekommen.“

Mit einem frühen Gegentreffer durch Felix Hafner wurden die Memminger kalt erwischt. Mit Geschick (weil der Einsatz stimmte) und Glück (weil der Ex-Memminger David Anzenhofer nach einer halben Stunde nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog) verteidigten die Gundelfinger erst einmal den Vorsprung. Der FC Memmingen war überlegen, hatte mehrere Freistoßmöglichkeiten, die aber allesamt verpufften. Martin Dausch, der Mann für die Standardsituationen, hatte quasi auch die einzige Möglichkeit aus dem Spiel heraus und Pech, dass sein strammer Schuss kurz der Pause von der Latte über den Innenpfosten nicht im Netz landete.

Taktisch hat Baierl mehrfach umgestellt. Gundelfingen, dessen Trainer Stefan Anderl an seiner früheren Wirkungsstätte wegen „Innenraumverbots“ von der Tribüne aus zusehen musste, reagierte. Co-Spielertrainer René Schröder, auch schon in Memmingen aktiv, freute sich über die glückliche Hand bei den Einwechslungen. Einen Konter schloss Benedikt Ost zum 0:2 ab. Treffer Nummer drei durch Jonas Schneider war ebenfalls ein Jokertor. Der Memminger Treffer von Nikola Trkulja kam zu spät, um noch eine entscheidende Wende einleiten zu können. (ass)

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 729

Tore: 0:1 Felix Hafner (2.), 0:2 Benedikt Ost (69.), 0:3 Jonas Schneider (85.), 1:3 Nikola Trkulja (90.)

„Wir haben heute ein gutes Spiel gezeigt und auch, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt“, zeigte sich Frank Wiblishauser sichtlich zufrieden. Im vierten Spiel seit seinem Comeback auf der Trainerbank des TSV Kottern punkteten die Allgäuer zum vierten Mal und setzten sich beim VfB Hallbergmoos mit 3:1 durch.

Kottern begann erneut sehr druckvoll und erspielte sich sofort erste Chancen, konnte aber zunächst kein Kapital aus der Überlegenheit schlagen. Bis zur 32. Minute, da war Marco Schad zur Stelle und verwandelte den Ball nach Beutels Flanke zum 0:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte war Hallbergmoos bei einige Standards gefährlich, doch auch der zweite Treffer fiel auf der Gegenseite. Nach einem Freistoß von Matthias Jocham konnte Sezer Yazir das 0:2 nachlegen. Nun waren die Allgäuer wieder Herr des Geschehens und sorgten durch Yazir nach Zuspiel von Dennis Hoffmann mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung. Zwar konnte der VfB durch Fabian Diranko noch verkürzen, was den Hallbergmoosern sichtlich neue Energie verlieh, aber die Kotterner Defensive verteidigte den Zwei-Tore-Vorsprung bis zum Schlusspfiff. (beß)

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marco Schad (32.), 0:2 Sezer Yazir (59.), 0:3 Sezer Yazir (73.), 1:3 Fabian Diranko (79.)

Landsbergs Keeper David Hundertmark war machtlos, als der eingewechselte Jonas Perconti kurz vor Schluss das Siegtor für den FC Ingolstadt II erzielte. – Foto: Roland Schäfer

Die Verärgerung war Sascha Mölders anzumerken, kein Wunder – wie schon gegen den FC Ismaning gab sein TSV Landberg eine 1:0-Führung aus der Hand und unterlag beim FC Ingolstadt II mit 1:2. „Wir müssen jetzt in erster Linie auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen“, sagte Mölders nach der Partie. Denn die eigenen Spiele gewinne man, wenn sich alle an den Plan halten. „Wenn wir das gut machen, klappt es, und wenn wir es weniger gut machen, dann scheppert es eben“, so Mölders.

Und die Partie auf Kunstrasen begann aus Landsberger Sicht nicht schlecht, nur vors Tor kam der TSV nicht. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Nach einem Pass von Mike Hutterer wurde Mölders im Strafraum gefoult – den Elfmeter verwandelte Timo Spennesberger zum 0:1. „Danach hatten wir eigentlich alles im Griff“, berichtete Mölders. Umso überraschender war das 1:1 durch David Udogu. Ein individueller Fehler ermöglichte dem FCI dann kurz vor Schluss sogar das 2.1 durch den eingewechselten Jonas Perconti. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 222

Tore: 0:1 Timo Spennesberger (51./Foulelfmeter), 1:1 David Udogu (64.), 2:1 Jonas Perconti (86.)

Fünf Spiele hintereinander hatte der TSV Schwaben Augsburg zuletzt gepunktet, beim FC Ismaning riss diese Serie. Die 1:2-Niederlage akzeptierte Schwaben-Trainer Janos Radoki zwar, nachvollziehen konnte er das Ergebnis nicht. „Irgendwann müssen wir 4:0 oder gar 5:0 führen, dann wäre das Spiel entschieden gewesen. So brauchen wir die Schuld nicht bei anderen Personen zu suchen.“

Bei den Augsburgern avancierte nach dem Abpfiff der Unparteiische zum Buhmann. In der Nachspielzeit gab er einen aus Sicht der Schwaben umstritttenen Strafstoß für die Hausherren, den diese durch Mittermaier zum 2:1-Siegtreffer nutzten.

Dabei schienen die Augsburger nach der frühen Führung durch Julian Kania auf einem guten Weg zu sein. Aber Yasin Yilmaz glich zum 1:1 aus und Mittermaier verwandelte den Elfmeter zum 2:1. „Wir kommen einfach nicht voran, drehen uns nur im Kreis“, lautete das enttäuschende Fazit von Trainer Radoki. (oll)

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Julian Kania (12.), 1:1 Yasin Yilmaz (80.), 2:1 Markus Mittermaier (90.+2/Foulelfmeter)

„Wir hatten einen Matchplan und der ist aufgegangen“, war Karl Schreitmüller, Trainer des TSV Nördlingen, sichtlich zufrieden. Denn die Rieser landeten mit dem 1:0 beim SV Erlbach den erhofften vierten Auswärtssieg der laufenden Runde.

Die Erlbacher hatten zwar ein optisches Übergewicht, die beste Chance der ersten Halbzeit verbuchte jedoch der TSV Nördlingen. Julian Brandt knallte dabei den Ball an den Pfosten (37.). In der 65. Minute freuten sich die Rieser zu früh, als Mirko Puscher nach einem Zuspiel von Brandt einnetzte und der Schiedsrichter-Assistent mit reichlich Verspätung eine Abseitsstellung anzeigte. Durch die Hereinnahme von Etienne Perfetto kam danach frischer Schwung ins Angriffsspiel der Nördlinger. Perfetto leitete auch den Siegtreffer ein, als er Puscher in Szene setzte. Der drang mit Tempo in den Strafraum ein und legte das Leder quer auf Simon Gruber und es hieß 0:1. Wenig später stand Gruber erneut im Fokus, als er einen Seitenausball reklamierte, bis ihm der Schiedsrichter die Ampelkarte unter die Nase hielt. Die vierminütigen Nachspielzeit überstanden die Nördlinger trotz Unterzahl unbeschadet. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Burgberg) - Zuschauer: 505

Tore: 0:1 Simon Gruber (83.)

Gelb-Rot: Simon Gruber (87./TSV Nördlingen)