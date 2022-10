Alles im Griff hatten die in schwarz gekleideten Memminger beim Sieg in Hallbergmoos. – Foto: Stefan Schmiedel

Der FC Memmingen bleibt auf Erfolgskurs Bayernligist ist seit sieben Spielen ungeschlagen +++ Schwaben Augsburg punktet in Unterzahl +++ Kotterns neuer Coach feiert Premierensieg +++ Erlbachs Heimserie reißt gegen den TSV Landsberg

In der Bayernliga Süd bleibt der FC Memmingen auf Erfolgskurs, seit sieben Spielen sich die Allgäuer ungeschlagen und schnuppern nach dem 2:0-Sieg beim VfB Hallbergmoos wieder oben ran. Allerdings gaben sich die Top-Teams SV Schalding-Heining und TSV Landsberg keine Blöße, die Landsberger stürmten sogar die Festung Erlbach. Jeweils zwei Platzverweise kassierten der TSV Schwaben Augsburg und der FC Gundelfingen bei ihren Auswärtsspielen.

Mit dem 3:1-Sieg beimVfB Hallbergmoos ist der FC Memmingen seit sieben Spielen ungeschlagen. Beim Vorletzten suchten die Allgäuer gleich zielstrebig den Weg nach vorne. Nach einer Ecke köpfte Micha Bareis am langen Pfosten ein. Dominik Stroh-Engel stand nach einer Flanke und einem missglückten Klärungsversuch ebenfalls im Fünfmeterraum goldrichtig. Hätten die Memminger gleich darauf den möglichen dritten Treffer durch Pascal Maier gesetzt (21.), hätten sie sich auf einen ruhigen Abend einstellen können.

Nach der Pause packten die bis dahin völlig harmlosen Gastgeber ihr Kämpferherz aus. FCM-Torhüter Tobias Werdich war gegen Simon Werner auf dem Posten (47.). Erst in der Schlussphase kam Hallbergmoos zu weiteren guten Möglichkeiten. Dazwischen hatte Maier per sechstem Saisontreffer mit dem 0:3 nach einem Konter für klare Verhältnisse gesorgt. Bis zur Nachspielzeit konnte Werdich seinen Kasten aber sauber halten, ehe Werner doch noch den Ehrentreffer für den VfB erzielte und für den einzigen Wehrmutstropfen bei einer soliden Memminger Vorstellung sorgte. „Es war ein hochverdienter Sieg“ nahm Baierl die Gratulation von VfB-Spielertrainer Matthias Strohmaier wohlwollend entgegen. (ass)

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Micha Bareis (10.), 0:2 Dominik Stroh-Engel (14.), 0:3 Pascal Maier (67.), 1:3 Simon Werner (90.)

„Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten ist sehr viel wert“, freute sich Frank Wiblishauser, für den das 2:0 beim FC Ismaning gleichzeitig der erste Sieg nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank beim TSV Kottern war. „Wir haben heute – gerade in der ersten Halbzeit – zielstrebig nach vorne gespielt. Nach der Pause waren wir etwas zu passiv, aber insgesamt wir sind auf einem sehr guten Weg – die Mannschaft hat viel Potenzial,“ so Wiblishauser.

Besser hätte die Partie für den TSV gar nicht beginnen können. Nach der Hereingabe von Tim Buchmann sorgte Sezir Yazir mit seinem Volleyschuss für die frühe Führung. Auf der Gegenseite verpasste Elias Kollmann nach Vorlage von Peter Schädler den Ball und damit den Ausgleich knapp (22.). Ansonsten war von den Ismaningern wenig zu sehen, stattdessen legten die Allgäuer nach. Über Marco Schad und Tim Buchmann kam der Ball zu Fatlind Vezaj, der eiskalt zum 0:2 einschob. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Oberbayern ihr stärkste Phase. Gerade durch Standards erkämpften sie sich Chancen, doch TSV-Keeper Antonio Mormone war nicht zu überwinden. (beß)

Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach) - Zuschauer: 98

Tore: 0:1 Sezer Yazir (4.), 0:2 Vatlind Vezaj (35.)

Es war eine richtig turbulente Schlussphase. Da mobilisierten die Kicker des FC Gundelfingen beim FC Ingolstadt II alle Reserven, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen – und standen am Ende regelrecht „gerupft“ da. Zwei Platzverweise, dazu der rote Karton für Trainer Stefan Anderl und ein weiterer Gegentreffer waren die Begleitumstände bei der 1:3-Niederlage.

FCG-Keeper Dominik Dewein fing in der Nachspielzeit eine Flanke ab und leitete einen Angriff ein. Doch Referee Kilger pfiff den Vorteil wegen einer Abseitsstellung der Ingolstädter ab. Was René Schröder mit einem Abwinken quittierte – und dafür die Ampelkarte sah. Warum er denn den Vorteil abpfeife, wollte daraufhin Torhüter Dewein wissen. „Willst du auch die Rote Karte?“, entgegnete Kilger – und Deweins Antwort, dass er sie dann halt zücken solle, hatte den Platzverweis zur Folge. Obendrein gab es noch Freistoß für die Oberbayern, den Edison Mazreku zum 3:1-Endstand nutzte.

In der ersten Halbzeit war Dewein schon einmal im Blickpunkt, als er scheinbar sicher den Ball hätte aufnehmen können. Doch Tim Civeja, vom FC Augsburg an die Ingolstädter verliehen, um sich für die Bundesliga zu empfehlen, brachte noch die Fußspitze an den Ball und lief dann mit der Kugel ins leere Tor – 1:0. Nach einer Stunde erhöhte Egson Gashi, doch durch das „Jokertor“ von Benedikt Ost kamen die Grün-Weißen noch einmal heran – und wurden in der Nachspielzeit regelrecht ausgebremst.

Schiedsrichter: Fabian Kilger (Mauth) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Tim Civeja (39.), 2:0 Egson Gashi (60.), 2:1 Benedikt Ost (71.), 3:1 Edison Mazreku (90.+6)

Gelb-Rot: René Schröder (90.+3/FC Gundelfingen)

Rote Karte: Dominik Dewein (90.+4/FC Gundelfingen)

Die phänomenale Heimserie des SV Erlbach ist gerissen. Erstmals seit dem 29. September 2020 mussten die Oberbayern mal wieder als Verlierer den Rasen im Waldstadion verlassen. Leicht hat es de SVE dem TSV Landsberg allerdings nicht gemacht. Erlbach demonstrierte, warum es derzeit die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren ist. Landsberg musste das Spiel machen, kam dabei aber zu selten zum Abschluss. Wie aus dem Nichts fiel die Erlbacher Führung durch Simon Hefter, der nach einem Einwurf frei stand und zum 1:0 traf.

Die kalte Dusche mussten die Landsberger erst mal wegstecken – das Spiel wurde nickliger und es sah nicht gut aus für den TSV. Bis zur 71. Minute, denn da sorgte Bryan Stubhan per Kopf für den Ausgleich. Das Spiel war jetzt wieder offen, es ging hin und her. Das bessere Ende hatten die Lechstädter für sich, als der eingewechselte Manuel Detmar ein schönes Solo zum Siegtreffer abschloss. (mm, red) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 1120

Tore: 1:0 Simon Hefter (56.), 1:1 Bryan Stubhan (71.), 1:2 Manuel Detmar (82.)

Janos Radoki wusste nicht, ober er weinen oder lachen sollte. Da kam der TSV Schwaben Augsburg beim favorisierten SV Kirchanschöring zu einem 0:0, doch der Spielverlauf warf beim Trainer der Violetten auch nach Spielende noch Fragen auf. Schließlich musste seine Mannschaft die Partie lange Zeit in Unterzahl bestreiten.

Bereits nach 13 Minuten sah Kapitän Marco Greisel Rot, nach 68 Minuten musste Basti Kurz mit Gelb-Rot in die Kabine. „Dass es ein heißes Match wurde, daran hatte natürlich der Unparteiische großen Anteil“, urteilte Radoki, eigentlich nicht als großer Schiedsrichter-Kritiker bekannt. „Rot gegen Greisel war okay, das war eine klare Notbremse“, urteilte der Coach. Gelb-Rot gegen Kurz konnte er aber nicht nachvollziehen. „Mit zehn Spielern hätten wir vielleicht gewonnen“, sagt der Fußballlehrer, der den Seinen eine sensationelle Leistung in Unterzahl attestierte, allerdings etlichen guten Chancen nachtrauerte. „Kania und Fackler-Stamm hätten das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können.“ Doch auch mit dem 0:0 war Radoki zufrieden. Er schwärmte sogar: „Kirchanschöring ist im Amateurfußball ein positiver Farbtupfer. Die Stimmung im Stadion war großartig. Da macht Fußball Spaß.“ (oll)

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 428

Gelb-Rot: Bastian Kurz (69./TSV Schwaben Augsburg)

Rote Karte: Marco Greisel (13./TSV Schwaben Augsburg)

„Es war ein Arbeitssieg“, lautete das Urteil von Karl Schreitmüller über den 2:0-Erfolg des TSV Nördlingen beim VfR Garching. Der Gegner habe zwar gefühlt 60 Prozent Ballbesitz gebhabt, aber keine Chancen generiert. „Unsere beiden Offensivkräfte Gruber und Schröter haben ihre Tore gemacht, da kann der Gegner ruhig etwas mehr Ballbesitz haben. Wir freuen uns, auch endlich einmal zu null gespielt zu haben, und natürlich über die drei Punkte“, so Schreitmüller.

Die Rieser waren durch Simon Gruber in Führung gegangen, der dich scharfe Hereingabe von Manuel Meyer aus fünf Metern verwertete. Auf Garchinger Seite hatte in der 72. Minute die beste Ausgleichschance, verfehlte das TSV-Tor allerdings um Zentimeter. Wesentlich effektiever waren die Nördlinger: Mirko Puscher tauchte frei vor dem Garchinger Tor auf und legte quer auf den mitgelaufenen Alexander Puscher, der zum 0:2 einschob. Und es kam noch schlimmer für den VfR, denn kurz vor Schluss sah Mike Niebauer wegen einer Notbremse an Gruber noch die rote Karte. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Simon Gruber (28.), 0:2 Alexander Schröter (75.)

Rote Karte: Mike Niebauer (86./VfR Garching)