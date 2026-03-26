Der FC Markt Schwaben will drei Punkte gegen den TSV Hohenbrunn

Klare Zielvorgabe, klare Ansatzpunkte

FC Markt Schwaben – TSV Hohenbrunn 20:00 „Gegen Hohenbrunn ist die klare Zielvorgabe: drei Punkte.“ Markt Schwabens Sportlicher Leiter Frederic Speicher lässt also keine Zweifel am gewünschten Ausgang der Fußballpartie seiner Kreisklasse-Kicker heute Abend gegen den TSV Hohenbrunn. Allerdings muss dabei auch der Gegner entsprechend „mitspielen“. Und der TSV Hohenbrunn erkämpfte sich immerhin zuletzt drei Unentschieden in Folge im Kampf gegen den Abstieg. Mit den augenblicklich zwölf Punkten rangiert der TSV auf dem elften Tabellenrang der Kreisklasse 6 (München) und damit knapp über dem Relegationsstrich. Diesen möchten auch die Schwabener um Spielertrainer Wolfgang Widl möglichst weit unter sich wissen. Mit einem Sieg im Sportpark wäre die Abstiegszone schon sehr weit entfernt. Dieses Unterfangen gelang den FC-Spielern in der letzten Partie gegen den ATSV Kirchseeon aufgrund der laut Speicher „kläglichen Chancenverwertung“ nicht. Kein eigener Treffer glückte beim 0:2. „Deswegen war die Niederlage nicht unverdient.“