Der FC Markt Schwaben feiert einen 7:1-Kantersieg gegen Stern München

Die Fußballfrauen des FCMS zeigten eine überragende Leistung. Trainer Matthias Reiter schwärmte von der mannschaftlich überzeugenden Vorstellung.

Mit einem fulminanten Auftritt sind die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben aus ihrer Osterpause gestürmt. Beim Tabellensechsten FC Stern München II gewann die Bezirksoberliga-Mannschaft um Cheftrainer Matthias Reiter mit 7:1 (3:0) Toren und bleibt hinter Primus TSV Turnerbund, der eine Partie mehr absolviert hat, in Lauerstellung.

„Das war eine überragende erste Hälfte, insgesamt eine mannschaftlich überzeugende Leistung“, schwärmte Reiter. Die Gäste hatten auf dem Kunstrasenfeld der Bezirkssportanlage Feldbergstraße nach wenigen Sekunden Glück, als die Stern-Zweite eine Riesenchance liegen ließ. Das war aber wohl ein Weckruf für den FCMS, der den Rest bis zur Pause „brutal im Griff“ (Reiter) hatte und mit dem 1:0 (10.) durch Lea Schmitt die Weiche früh in seine Richtung stellte.

Bis zur Pause legten Eva-Maria Zollner (28.) und Eva Schmitt (36.) nach, ehe Hannah Bauer (58.) und erneut Eva Schmitt (66.) auf 5:0 aufstockten. Zwar gelang dem „wie die Irren angelaufenen“ Stern-Team ein Tor (73./Lena Moll), aber Laura Staudigl (87.) und Hannah Bauer (89.) besorgten den 7:1-Endstand.