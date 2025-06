Der FC Maihingen macht alles klar

Trotz Überzahl konnten die Holzkircher das Meisterstück des FC Maihingen nicht verhindern. – Foto: Dieter Mack

Das Titelrennen in der Kreisliga Nord ist entschieden. Mit dem 4:2-Sieg gegen den SV Holzkirchen haben die Nordrieser die Meisterschaft eingetütet und steigen zum zweiten Mal in die Bezirksliga auf. Vollkomen offen ist, wer die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga bestreiten darf. Da die SG Buchdorf/Daiting nicht aufstiegsberechtigt ist, gehen der FSV Reimlingen und die SG Alerheim punktgleich ins Saisonfinale. Dort braucht die SSV Höchstädt nach der Niederlage gegen Alerheim Schützenhilfe, um den direkten Abstieg noch zu vermeiden.



Schiedsrichter: Markus Bauer (Munzingen) - Zuschauer: 150 Mit dem 4:2-Sieg gegen den SV Holzkirchen machte der FC Maihingen sein Meisterstück. Leander Hubel brachte zwar zunächst die Holzkircher in der 21. Minute in Führung, doch Tobias Öttl glich nur drei Minuten später aus. Nach der Pause erzielte Aaron Stimpfle das 2:1, bevor Philipp Buser in der 74. Minute für Holzkirchen den Ausgleich erzielte. Doch der FCM hatte im Riesderby den längeren Atem. Aaron Stimpfle war in der Schlussphase nicht zu stoppen und sorgte in der 77. und 88. Minute für den 4:2-Erfolg.Schiedsrichter: Markus Bauer (Munzingen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 130 Torlos trennten sich der TSV Monheim und der TSV Möttingen. Auf dem Sportplatz Mandele boten beide Teams ein intensives Spiel, in dem sich die Möttinger einen weiteren Punkt im Abstiegskampf sicherten.Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 150 Der FC Mertingen hatte die Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt und mit dem 3:2-Sieg zugleich dem FSV Reimlingen einen Rückschlag im Aufstiegsrennen versetzt. Der FSV ging erst einmal in Führung: Torjäger Dominik Kohnle erzielte in der 21. Minute das 0:1 und verwandelte nur zwei Minuten später einen Elfmeter zum 0:2. Nach der Halbzeit brachte Eric Adam Mertingen mit einem Tor in der 48. Minute zurück ins Spiel - 1:2. Adam schnürte seinen Doppelpack in der 62. Minute und glich aus. Schließlich sorgte Johannes Bissinger in der 67. Minute für den 3:2-Siegtreffer.Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100 Im Titelrennen war das 0:0 für die SG Buchdorf/Daiting zuwenig, der TSV Oettingen wahrte dadurch seine Chance auf den Klassenerhalt. Beite Teams zeigten gute Defensivleistungen, Torchancen blieben Mangelware.Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100

Jannis Weißbecker (rechts) verlor mit der SSV Höchstädt das Heimspiel gegen die SG Alerheim und braucht am letzten Spieltag Schützenhilfe, um den direkten Abstieg zu verhindern. – Foto: Karl Aumiller



Schiedsrichter: Philipp Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123 Im Josef-Konle-Stadion lag die SSV Höchstädt zwar zweimal in Führung, doch am Ende jubelte die SG Alerheim über einen 3:2-Sieg. Mihael Zecevic brachte die Rothosen in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Tobias Stelzle für Alerheim aus. Folgenlos blieb die Zeitstrafe gegen Alerheims Sebastian Hertle (41.), die Höchstädt nicht nutzen konnte. In der 67. Minute ging Höchstädt dann durch ein Eigentor von Hannes Schröppel wieder mit 2:1 in Führung, doch Stelzle antwortete prompt und erzielte 120 Sekunden später den Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Ende fiel dann der entscheidende Treffer zum 2:3, den Sebastian Hertle per Elfmeter markierte.Schiedsrichter: Philipp Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123



Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 150 20 Minuten vor Schluss sah die SG Ebermergen/Mündling wie der sicherte Sieger aus, lag sie doch beim SV Ehingen/Ortlfingen mit 4:2 in Führung. Doch dann drehten die Ehinger noch auf, gewannen 5:4 und sicherten sich damit den Klassenerhalt. Jakob Deil brachte die Gastgeber früh in Führung (8.). Marco Rühl glich für die SG aus (12.), bevor Simon Leser per Elfmeter erneut für Ehingen traf (14.). Per verwandeltem Elfmeter sorgte Stefan Falch für das 2:2 (26.), bevor Andre Macho für das 2:3 sorgte (38.). Tim Scheithauers 2:4 (71.) war entgegen aller Vermutungen keine Vorentscheidung, denn Ehingen gab nicht auf: Michael Kottmair verkürzte (83.), Bastian Stefanovic glich per Kopf aus (87.), und Tobias Dennerlöhr sicherte in der Nachspielzeit den 5:4-Sieg für den SVE.Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 150

Die SG Wemding/Wolferstadt verabschiedete sich mit einem 3:1-Sieg gegen TSV Hainsfarth von seinem Heimpublikum. In der 24. Minute brachte Jonas Meyer Hansfarth nach Vorarbeit von Nico Leister zunächst in Führung. Doch die SG Wemding/Wolferstadt ließ sich nicht entmutigen. Nach der Halbzeit egalisierte Julian Hönle in der 50. Minute, nachdem Sandro Morena ihm die perfekte Vorlage servierte. Hönle war in der 61. Minute erneut zur Stelle und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Aaron Nikolai. Den Schlusspunkt setzte Sandro Morena in der 80. Minute, der nach einer Flanke von Perica Maksimovic zum 3:1 einnetzte.

Schiedsrichter: Tobias Willer (Zöschingen) - Zuschauer: 100