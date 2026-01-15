Der FC Maihingen bekommt den Wunschkandidat

Ob der FC Maihingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord schafft oder nicht, das wird sich erst im Laufe der Frühjahrsrunde entscheiden. Fix ist dagegen, dass die Nordrieser einen neuen Spielertrainer bekommen.

Aktuell wird der FCM noch von Martin Klaus gecoacht, der das Team zum Bezirksliga-Aufstieg 2025 geführt hatte und sich nur allzu gerne mit dem Klassenerhalt verabschieden möchte. Doch unabhängig davon hatte Klaus der Vereinsführung mitgeteilt, dass er nach der Saison 2025/26 aufhört.

Mit der Verpflichtung von Dominik Kohnle ist den Maihingern nun ein echter Coup gelungen. Abgesehen von einem Abstecher zum TSV Nördlingen ist Kohnle nämlich ganz eng mit dem FSV Reimlingen verbunden. Bei seinem Heimatverein ist der 31-Jährige nicht nur Torjäger, er trägt zudem als Spielertrainer Verantwortung. Nachdem der FSV vergangene Saison noch Kreisliga-Vizemeister war, steckt der Klub aktuell tief im Abstiegskampf. Selbstverständlich will sich Dominik Kohnle keinesfalls mit dem Abstieg verabschieden und auch noch möglichst viele Tore beisteuern, damit das verhindert wird. Bevor er die neue Herausforderung beim FC Maihingen annimmt.