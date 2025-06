Der FC Lübbecke ist Meister - TuS Brake erreicht Aufstiegsrunde

Der letzte Spieltag stand in der Bezirksliga Staffel 1 in Westfalen an:



TuS Brake, FC Lübbecke und BV Stift Quernheim kämpften am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft und um die Aufstiegsrunde zur Landesliga (Platz 2).



FC Lübbecke hatte die Meisterschaft mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Diesem Druck hielten sie stand und feierten in den letzten zwei Saisons, zwei Aufstiege und schafften so den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga (4:1 gegen VfL Mennighüffen).



Die Verfolger trennten sich im Duell um die Vizemeisterschaft mit einem 1:1 Unentschieden. Dadurch sicherte sich der TuS Brake die Vizemeisterschaft und nimmt an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil. In der ersten Runde hat man ein Freilos erwischt und trifft in der zweiten Runde auf den Sieger zwischen dem SVE Heessen (BLZ8) und Türkgücü Gütersloh (BZL2). Drei Siege sind für TuS Brake nötig.



Hier ein Überblick über die Aufstiegsrunde.



Der BV Stift Quernheim geht nach dem Unentschieden im Topspiel leer aus. Ein Sieg wäre nötig gewesen. Trotzdem belegt man einen starken Platz 3. Leider ist im Saisonendspurt die Puste ausgegangen.



Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen bereits vor dem letzten Spieltag gefallen – FT Dützen (zurückgezogen), TuS Jöllenbeck und der TuS Bruchmühlen sind bereits sicher abgestiegen und werden in der nächsten Saison in der Kreisliga A starten.