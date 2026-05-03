Der FC Löffingen verliert gegen Spitzenreiter Gutmadingen

Bonndorfs Jannik Thurau (links) im Luftkampf mit der Furtwanger Konkurrenz – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Furtwangen segelt in der Bezirksliga weiter auf Vizemeisterkurs. Die SG Neukirch-Gütenbach rutscht auf einen Abstiegsplatz. Und die SG Wolterdingen-Tannheim dürfte kaum noch zu retten sein.

Der TuS Bonndorf unterlag dem FC 07 Furtwangen mit 1:2 (0:1). Die favorisierten Gäste gingen schon nach vier Minuten nach einem schönen Spielzug über links durch Tim Geiger nach Pass von Bleron Zejnullahu und Pietro Morreale in Front. Die Furtwanger ließen am Sonntagnachmittag vor 100 Zuschauern dann etliche Chancen aus, um das Ergebnis zu erhöhen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.