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Der FC Löffingen ist der Beste hinter den Besten
Trainer Tobias Urban ist nicht nur deswegen sehr zufrieden.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des FC Löffingen freuen sich über Rang drei in der Bezirksliga. – Foto: Wolfgang Scheu
Nach dem Sieg gegen die SG Dauchingen/Weilersbach steht der FC Löffingen auf Rang drei in der Fußball-Bezirksliga. Trainer Tobias Urban ist nicht nur deswegen sehr zufrieden.
Er sieht sich bestätigt. Schon während der Vorrunde wies Tobias Urban gebetsmühlenartig darauf hin, wie ausgeglichen diese Liga sei. "Meine Einschätzung hat sich bewahrheitet", sagt Urban. Wohl wissend um die Ausnahmen, ohne die es eben keine Regel gibt. Ganz oben thront der FC Gutmadingen, der am Wochenende den Titel endgültig fix gemacht hat. Der Absteiger feiert damit den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga und überzeugte bisher mit einer tollen Konstanz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.