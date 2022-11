Der FC Leutkirch überrollt den TSV Tettnang

Es hätte die perfekte Woche für den TSV Tettnang werden können. Innerhalb 6 Tagen hatte man bereits 6 Punkte in 2 Spielen eingefahren und die Chance aus 6 Punkten sogar 9 Punkte zu machen. So reiste man ins Allgäu zum FC Leutkirch auf den Kunstrasen, wo man nachlegen wollte. Es kam allerdings ein wenig anders als geplant.



Zu Beginn war die Partie relativ ausgeglichen, auf beiden Seiten schlichen sich immer wieder Fehlpässe im Mittelfeld ein. Dennoch gab es Chancen auf beiden Seiten. Für den TSV war es in der 11. Minute Biberger, der eine schöne Hereingabe ins Zentrum brachte, die Huchler knapp verpasste. Dann wieder eine Flanke die Huchler per Kopf verwerten konnte, allerdings pfiff der Schiedsrichter den Treffer aufgrund einer Abseitsposition zurück. Beim FCL war es Koch, der drei Tettnanger stehen ließ und in den 16ner zog, sein Abschluss war allerdings zu ungenau (14.). Dann zeigte sich die Stärke des FCL in diesem Spiel, Eckbälle. So flog der Ball durch den 5er, wurde geklärt und landete bei FCL Stürmer Ringer. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und drosch den Ball in die Maschen zum 1:0 (17.).



Nur 6 Minuten später dann gleich der Doppelschlag für Leutkirch. Der schnelle Gaye konnte sich auf der rechten Außenbahn gut durchsetzen und brachte den Ball in den Rückraum. Am 16ner lauerte Hoff, der mit viel Gefühl den Ball zum 2:0 in den Winkel schlenzte (23.). Als man dachte es war schon schlimm genug, war ein paar Minuten später nach gutem Steilpass Gaye erneut durch. Allein vor TSV Keeper Geibel versagten ihm aber die Nerven und er setzte den Ball knapp neben den Pfosten (27.).



Tettnang hatte kurz darauf einen Freistoß aus guter Position, Delimar setzte diesen knapp einen Meter neben den Kasten (34.). Eine Chance hatte der TSV vor der Halbzeit noch, Basic setzte sich kurz vor dem 16ner durch und probierte es aus der Distanz. Sein Flachschuss war allerdings kein Problem für Keeper Bayer (39.). Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.



Halbzeitfazit: Der FCL führte in diesem Spiel nicht unverdient, sie waren im Mittelfeld bissiger und die Tettnanger waren meist einen Schritt zu langsam, vorne wie auch hinten. Die Chancen, die man hatte, wurden nicht genutzt oder zu schlecht ausgespielt. Die schnellen Außen des FCL machte der TSV Abwehr immer wieder Probleme und spielten sich so ebenfalls gute Chancen heraus. In der 2. Hälfte wollte man dann ein anderes Gesicht zeigen und nochmal alles versuchen.



Diese Hoffnung wurde allerdings direkt in der 51. Minute zur Nichte gemacht. Wieder einmal ein Eckball für die Leutkircher, Koch brachte sie scharf rein und dort stand Ringer wieder goldrichtig und drückte den Ball kurz vor der Linie ins Tor zum 3:0. Während man auf Tettnanger Seite noch überlegte wie man die Standards nun verteidigen sollte, kam in der 58. Minute erneut eine Ecke von Leutkirch gefährlich in den 16ner. Dieses Mal konnte man den Ball vermeintlich klären. Der Ball sprang allerdings auf die Latte und natürlich landete der Ball wieder direkt vor den Füßen von Ringer, der den Ball ohne Probleme zum 4:0 versenkte.



Der TSV versuchte sich danach zu fangen, allerdings war dieses Vorhaben nur von kurzer Dauer. Nach einem Fehlpass war es Nadig, der für den FCL das 5:0 markierte (64.). Immerhin schaffte es man aus Tettnanger Sicht das Spiel danach ein wenig zu beruhigen. Ansonsten hätte sich der FCL wohl den Guinness World Record für die meisten Eckballtore in einem Spiel sichern können. Danach mal eine Chance für den TSV, nach guter Vorlage von D’Ercole, war es Huchler der den Ball am 2. Pfosten knapp verpasste (70.). Kurz vor Schluss ein langer Ball auf Gaye, die TSV Abwehr war etwas zu hoch aufgerückt und unterlief den Ball. Gaye nahm den Kopf hoch und flankte auf Ringer, der den Ball zum 6:0 einschob (87.).

Kurz darauf war das Spiel vorbei.



Fazit: Der TSV muss hier drei Standardgegentore hinnehmen und eine Klatsche gegen den gut aufgelegten FCL. Der Sieg war eventuell 1-2 Tore zu hoch, aber auf alle Fälle hoch verdient. Man hätte wohl auch nach alten Bolzplatzregeln drei Ecken ein Elfmeter spielen können aus Leutkircher Sicht. Kampf, Bissigkeit, Passspiel, Einsatz, Zweikampfverhalten und Körpersprache, all diese Dinge, die in den zwei Spielen davor sehr gut aussahen beim TSV, wurden dieses Mal vermisst. Das Positive ist, es ging hier auch um nicht mehr oder weniger als drei Punkte und so muss man sich jetzt sammeln und das nächste Spiel wieder mit frischen Kräften angehen.



Glückwunsch an den FC Leutkirch, der am Sonntag in Weingarten gefordert ist. Für den TSV Tettnang geht es bereits am Samstag weiter, im Derby daheim gegen den SV Kressbronn. Im Hinspiel gab es gegen ersatzgeschwächte Kressbronner ein 1:4 für den TSV. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Wir entschuldigen uns für die schwache Vorstellung bei den mitgereisten Anhängern und hoffen euch am Samstag wieder ein anderes Gesicht präsentieren zu können.





Bericht Oli Sprenger

TSV Tettnang