Der FC Leutkirch trennt sich von Markus Steidle

Der FC Leutkirch hat auf die sportlich angespannte Lage in der Bezirksliga Bodensee reagiert und sich von Trainer Markus Steidle getrennt. Steidle hatte das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen, nachdem der Verein in der Spielzeit zuvor als Tabellenzweiter nur knapp den Aufstieg verpasst hatte. Die aktuelle Saison verläuft jedoch deutlich hinter den Erwartungen: Nach 24 Spieltagen stehen lediglich sieben Siege, vier Unentschieden und 13 Niederlagen zu Buche.

Zuletzt verschärfte eine Serie von fünf Niederlagen in Folge die sportliche Krise. Am vergangenen Wochenende unterlag der FC Leutkirch dem VfL Brochenzell mit 1:3. In der Tabelle rangiert die Mannschaft auf dem 14. Platz und befindet sich damit auf dem ersten Abstiegsplatz, zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Angesichts der Tabellensituation ist die Gefahr eines Abstiegs in die Kreisliga greifbar geworden.

Mit der Freistellung Steidles versucht der Verein nun, kurzfristig neue Impulse zu setzen. Die sportliche Verantwortung übernimmt mit sofortiger Wirkung Thomas Schwägele. Zuletzt trainierte Schwägele in der Saison 2020/2021 den SV Seibranz. Schwägele kennt die Region und das Spielniveau der Bezirksliga, muss jedoch in kürzester Zeit die Mannschaft stabilisieren, um den Klassenverbleib zu sichern.