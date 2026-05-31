Der FC Leutkirch steigt ab, Bergatreute verliert 0:3



Der TSV Eschach hat auch diese Hürde genommen und sich in der Schlussphase mit der Wucht eines Spitzenreiters durchgesetzt. Simon Schmid brachte den Meister in der 39. Minute in Führung, Mika Engeln glich in der 50. Minute aus, doch Pascal Ungemach entschied die Partie mit seinen Treffern in der 86. und 90. Minute. Eschach steht damit bei 72 Punkten und marschiert mit großer Klarheit baut seine Tabellenführung aus. Der SV Weingarten bleibt bei 35 Punkten auf Rang 13 und muss weiter aufpassen um nicht am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. ---



Der FC Dostluk Friedrichshafen hat im Abstiegskampf einen Sieg von hohem Wert eingefahren und seine Hoffnung lebendig gehalten. Nach dem Eigentor von Marvin Weiss in der 19. Minute drehten Umeyr Avci in der 29. Minute und Kevin Can Banoglu in der 43. Minute die Partie. Dostluk verbessert sich auf 34 Punkte und bleibt als 14. auf dem Relegationsplatz. Der FV Ravensburg II verharrt mit 41 Punkten auf Rang 11 und verpasste es, sich klarer abzusetzen. ---



Die TSG Ailingen hat in Baindt einen ihrer eindrucksvollen Auftritt hingelegt und den Gastgebern früh den Rhythmus genommen. Dean Fiegle traf in der 10. und 55. Minute, Ömer Faruk Avci erhöhte zwischenzeitlich in der 39. Minute und Hakan Dogan setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:0-Sieg. Ailingen kommt damit auf 47 Punkte und steht damit nur noch zwei Punkte hinter dem Gastgeber. Der SV Baindt bleibt mit 49 Punkten Sechster und muss nach dieser klaren Heimniederlage einen empfindlichen Dämpfer verkraften. ---



In einer engen Partie fand der SV Maierhöfen/Grünenbach spät den entscheidenden Moment. Noel Duffrin erzielte in der 78. Minute das einzige Tor des Spiels. Maierhöfen/Grünenbach rückt damit mit 50 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang vier vor. Der VfL Brochenzell bleibt ebenfalls bei 50 Punkten, fällt aber einen Platz hinter Maierhöfen auf Platz fünf zurück. ---



Zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem TSV Tettnang gab es keinen Sieger. Noah Biberger brachte Tettnang in der 45.+3 Minute in Führung, Ricco Matjas glich kurz nach der Pause in der 49. Minute aus. Tettnang steht damit bei 46 Punkten und behauptet Rang acht. Meckenbeuren kommt auf 42 Punkte und festigt Platz neun im gesicherten Mittelfeld. ---



Die SGM Unterzeil/Seibranz hat ihre Chance energisch genutzt und den SV Bergatreute in der zweiten Halbzeit klar niedergerungen. Oliver Schwarz traf in der 50. Minute, Jonas Kaufmann legte in der 53. Minute nach und Felix Geser entschied die Partie in der 78. Minute. Unterzeil/Seibranz springt mit nun 51 Punkten auf Rang drei. Für Bergatreute ist die Niederlage bitter, denn mit 31 Punkten auf Rang 15 bleiben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. ---



Der SV Vogt hat nach einem Rückstand große Moral gezeigt und das Spiel in der zweiten Halbzeit mit bemerkenswerter Entschlossenheit gedreht. Julian Wucher traf in der 13. Minute zum 1:0, Lars Stöckler glich in der 26. Minute aus. Pascal Stokic brachte Bad Waldsee in der 31. Minute nach vorn, ehe Manfred Kraus in der 59. und 62. Minute die Wende besorgte und Dominik Glaser in der 64. Minute nachlegte. Vogt verbessert sich auf 41 Punkte und belegt Rang 10. Der Tabellenletzte FV Bad Waldsee bleibt bei 21 Punkten stehen. ---

Dieses Spiel war ein wilder Schlagabtausch, der dem FC Leutkirch am Ende trotz vier eigener Tore nicht reichte. Timo Stölzle traf in der 10. und 43. Minute zum 0:2, Malick Dambel glich mit Treffern in der 50. und 58. Minute aus. Fisnik Bajrami drehte das Spiel in der 60. Minute, Sebastian Zeh stellte in der 65. Minute auf 3:3, Jakob Zeh traf in der 85. Minute zum 3:4, Lukas Kling in der 90.+5 Minute zum 3:5 und Ekrem Dzinic konnte in der 90.+9 Minute nur noch verkürzen. Zudem scheiterte Ekrem Dzinic in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marco Harscher und André Bayer sah in der 90. Minute Rot für den FC Leutkirch. Aichstetten kommt damit auf 40 Punkte und hat sich damit endgültig den Klassenerhalt gesichert. Für den FC Leutkirch steht mit 27 Punkten auf Rang 16 nun der Abstieg fest.