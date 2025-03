Der FC Lauingen holt Tobias Jorsch

Beim FC Lauingen steht im Sommer 2025 eine Veränderung auf der Trainerbank an. Der Kreisligist hat den ehemaligen Regionalliga-Kicker Tobias Jorsch verpflichtet, der bis vergangenen Oktober beim FC Affing das Sagen hatte.

Jorsch löst im Sommer Haris Tausend ab, der seit der Corona-Saison 2019/21 beim FCL die Kommandos gab. Allerdings verschwindet Tausend damit nicht komplett, der 38-Jährige schlüpft vielmehr in eine andere Rolle und wird den neuen Chef als Co-Trainer unterstützen. Außerdem rückt mit Michael Przyklenk ein aktueller FCL-Kicker in die sportliche Leitung auf.

Jorsch stammt ursprünglich aus der Oberlausitz, spielte im Nachwuchs für Dynamo Dresden und kam 2008 zu den A-Junioren des FC Augsburg. Seitdem war der 34-Jährige im Großraum Augsburg aktiv, spielte für den FCA II, den TSV Gersthofen, TSV Rain - und vor allem für den FC Affing. In der besten Zeit spielten die Affinger dabei in der Bayernliga, aktuell sind sie in der Kreisliga Ost vertreten. Dort war Jorsch zu Saisonbeginn auch noch Trainer, ehe es im Oktober zur Trennung kam. Nun zieht es Jorsch im Sommer nach Lauingen.