Der FC Langengeisling will seine makellose Heimbilanz verteidigen

Nana Opoku fehlt. – Foto: FCL

Alle Heimspiele in dieser Bezirksoberliga-Saison gewonnen, im Jahr 2026 noch ungeschlagen – jetzt wartet auf die Fußballerinnen des FC Langengeisling der ultimative Härtetest, denn der FC Markt Schwaben gibt seine Visitenkarte im Sportpark ab (Sa., 18 Uhr). Die Gäste stehen mit 41 Punkten auf Platz zwei, haben aber noch ein Spiel mehr zu bestreiten als Spitzenreiter Turnerbund München (44 Punkte). Ihre bisherige Pole-Position haben sie vergangene Woche durch den späten 2:2-Ausgleich in Gilching verspielt.

Dem FCL ist mit elf Punkten Vorsprung auf den FC Oberau Platz drei nicht mehr zu nehmen, aber ins Titelrennen selbst wird man wohl nicht mehr eingreifen. Der FCL kann aber das Zünglein an der Waage werden, denn er spielt noch gegen beide Aufstiegskandidaten.