Der FC Langengeisling will in Röhrmoos drei Punkte holen

Der Tabellendritte reist als Favorit zur SpVgg Röhrmoos. Co-Trainerin Steffi Karamatic warnt vor einem sehr motivierten Gegner.

Als Tabellendritter fährt der FC Langengeisling am Samstag (12.30 Uhr) als Favorit zur SpVgg Röhrmoos, die noch um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga kämpft. Die spielende Co-Trainerin Steffi Karamatic warnt allerdings: „In der vergangenen Saison haben wir aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Das zeigt eigentlich schon, dass wir – wie in jedem Spiel – 100 Prozent brauchen.“

Aus dem Kader fehlt lediglich Moni Bichlmaier, der Rest kann auflaufen. „Mit einem Sieg wäre Röhrmoos endgültig gerettet. Deshalb rechnen wir mit einem sehr motivierten Gegner“, sagt Karamatic, die selbst noch ein wenig nach oben schielt. „Für uns ist entscheidend, mit drei Punkten heimzufahren, um dem FC Markt Schwaben und dem TSV Turnerbund zu zeigen, dass wir da sind, falls sie patzen. Ich denke, unsere Chancen auf drei Punkte stehen gut.“

Tipp: 2:0 für den FCL