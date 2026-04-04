Der FC Langengeisling will gegen Gerolfing den vierten Sieg in Folge Fußball-Bezirksliga Nord von Michael Buchholz · 04.04.2026, 04:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Langengeisling empfängt am Karsamstag den FC Gerolfing. Mit einem Heimsieg würde der Rückstand auf fünf Punkte schrumpfen.

Nach drei Siegen in Folge ist der FC Langengeisling wieder in der Lotterie um den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nord. Vor dem Heimduell am heutigen Karsamstag um 14 Uhr mit dem FC Gerolfing fehlen der Mannschaft von Maximilian Hintermaier aber immer noch fünf Punkte zum rettenden Ufer. „Wir haben die letzten Wochen Selbstvertrauen getankt. Gerade weil wir ja immer unter Druck waren und trotzdem abgeliefert haben. Mal besser, mal weniger, aber Hauptsache die Punkte eingefahren“, sagt Geislings Trainer Maximilian Hintermaier, der davon ausgeht, dass die Gerolfinger seiner Mannschaft mehr abverlangen werden als die Gegner der vergangenen Wochen: „Gerolfing hat schon Qualität, aber wir haben gut trainiert, die Stimmung ist gut. Daran sieht man mal wieder, dass Siege durch nichts zu ersetzen sind.“

Das Hinspiel in Gerolfing hat Hintermaier wegen seiner Knie-Operation verpasst, er konnte sich danach aber bei einer ausführlichen Videoanalyse ein gutes Bild von der Mannschaft machen: „Auf den Außenpositionen haben die Gerolfinger richtig Geschwindigkeit.“ In Gerolfing lagen die Geislinger lange vorne, mussten sich trotzdem 1:2 geschlagen geben. Jetzt wollen sie den Spieß umdrehen. Christian Träsch kehrt zurück „Wir haben ein Heimspiel und wollen die Klasse auf direktem Weg halten, deswegen sollten wir die drei Punkte einsacken. Der vierte Sieg in Folge wäre wirklich schön, dann wären wir wieder ganz nah dran. Aber wir müssen uns wieder auf uns konzentrieren und unser Spiel machen“, so Hintermaier, dessen Team bei einem Sieg bis auf vier Punkte am Gegner dran wäre.