Der FC Langengeisling will gegen Gaimersheim den Klassenerhalt sichern

Neun Spiele ohne Niederlage, aber nur zwei Punkte Vorsprung. Trainer Hintermaier fordert ein letztes Mal höchste Intensität von seiner Mannschaft.

Seit neun Spieltagen ist der FC Langengeisling in der Bezirksliga ungeschlagen, aber selbst die sieben Siege und die beiden Unentschieden garantieren immer noch nicht den direkten Klassenerhalt. Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Geislinger am heutigen Samstag um 14 Uhr gegen den TSV Gaimersheim den nächsten großen Schritt machen – im besten Fall für finale Klarheit sorgen.

Gerade mal zwei Punkte Vorsprung konnten sich die Geislinger dank der Superserie auf den ersten Relegationsplatz erarbeiten. „Das war seit dem Winter nicht nur körperlich sehr anstrengend, sondern auch für die Birne. Wenn du weißt, dass du immer gewinnen musst und immer unter Druck stehst, macht das schon was im Kopf. Deswegen bin ich auch richtig stolz auf die Jungs, wie sie das hinbekommen haben“, sagt Trainer Maximilian Hintermaier, der klar macht: „Wir wollen nicht beim letzten Spiel nächste Woche in Rohrbach vor der Situation stehen, dass wir noch drei Punkte brauchen. Wir möchten nach diesem Spiel einfach die Füße hochlegen und chillen.“ Schließlich sind die Rohrbacher ja die beste Heimmannschaft der Liga, die auf eigenem Platz noch ungeschlagen ist.

„Wir müssen das gegen Gaimersheim knallhart durchziehen, brauchen wieder diese Intensität, die wir in den letzten Wochen auf den Platz gebracht haben“, hofft Hintermaier nach dem Doppeleinsatz am letzten Wochenende mit den Spielen gegen Nord Lerchenau und Altenerding auf die nötige Frische seiner Truppe: „Beim Dienstagstraining hat man den Jungs schon noch angemerkt, wie kaputt sie waren, aber am Donnerstag war dann wieder richtig Zug drin.“

Mit Gaimersheim haben die Geislinger aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen, zumal sie damals in Überzahl in Führung lagen, aber am Ende mit 1:2 das Nachsehen. Geisling muss auf den gesperrten Rafael Jorge verzichten. Karim Howlader hat sich am Sprunggelenk verletzt und fällt aus. Dafür ist der zuletzt verhinderte Maxi Birnbeck wieder zurück, und für den Fall der Fälle steht auch Elias Mehringer parat.

Tipp: 3:1 für Geisling