Der FC Langengeisling siegt trotz Hektik gegen Bad Aibling mit 4:1

Packender Zweikampf: Esma Tiraki (l.) klärt vor Julia John. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Die Fußballerinnen des FC Langengeisling feierten den neunten Heimsieg. Zwei Jokertore in den Schlussminuten sicherten den Erfolg.

Den neunten Sieg im neunten Heimspiel feierten die Fußballerinnen des FC Langengeisling. Dem 4:1 (1:0)-Sieg gegen den FFC 07 Bad Aibling ging allerdings viel Arbeit voraus. Erst nach einem Doppelschlag in den Schlussminuten gaben sich die wackeren Gäste geschlagen.

Erzielte zwei der vier FCL-Treffer: Ronja Buttstedt (r.), hier im Zweikampf mit Sofia Baumgartner. – Foto: Christian Riedel

Lange tat sich der FCL schwer. Ein Treffer von Julia John wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Zuvor hatte Wilma Rehm bereits einen Elfmeter der Gäste abgewehrt.

Dennoch: Die Geislingerinnen bestimmten die Bezirksoberliga-Partie. Vor allem Rückkehrerin Alexandra Kaufmann war in den ersten 20 Minuten kaum zu halten und brachte über die linke Seite viel Schwung. Nur im Abschluss war man viel zu nachlässig. So war es bis zur 45. Minute mehr Kampf als Fußball.

Folglich entstand das 1:0 auch mehr durch Zufall als aus der Spielkunst heraus. Der letzte Pass von Julia John auf Ronja Buttstedt und deren Abschluss waren allerdings fein gemacht.

Nach der Pause war anfangs Aibling besser. Der Lohn: Nach einer schnellen Kombination setzte Lucie Rappl den Ball in den rechten Winkel zum Ausgleich (51.). Der Weckruf wirkte. Nana Opoku setzte sich auf der rechten Strafraumseite durch und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Den Elfmeter setzte Buttstedt souverän flach ins rechte Eck (59.).

Sicherheit brachte die erneute Führung nicht. „Wir waren viel zu hektisch“, bemängelte auch Harry Kronthaler, der den etatmäßigen Trainer Stefan Karamatic vertrat. „Aibling war zwar spielerisch unterlegen, aber die langen Bälle brachten immer wieder Unruhe in unserer Defensive.“

Gegen Ende sorgten die Langengeislinger Joker für die Entscheidung. Zuerst traf Carmen Drescher mit einem Heber aus 16 Metern, und in der Nachspielzeit staubte Elina Rastl zum 4:1 ab.