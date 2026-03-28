Der FC Langengeisling muss trotz vieler Ausfälle in Oberau ran

Acht Spielerinnen fehlen beim Auswärtsspiel am Samstag. Vier Reservistinnen sollen die Lücken schließen und die drei Punkte sichern.

125 Kilometer Anreise haben die Fußballerinnen des FC Langengeisling vor sich, wenn sie beim FC Oberau spielen (Samstag, 17 Uhr). Trainer Stefan Karamatic macht sich auf ein enges Spiel gefasst, denn der Tabellenfünfte besitzt eine kampfstarke und gut organisierte Mannschaft.

Hinzu kommt, dass beim FCL mit Alex Kaufmann die vielleicht derzeit gefährlichste Angreiferin fehlt. Sie ist nach der roten Karte vom Vorwochenende gesperrt. Ein besonderes Augenmerk sollten die Geislingerinnen auf Rebecca Schelling legen, die bereits zehnmal getroffen hat, genauso oft wie Geislings Nana Opoku. Auch diesmal kann Karamatic wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken, um die drei Punkte einzufahren. Nach so einer langen Reise will man schließlich nicht mit leeren Händen kommen. Personell ändert sich aber dennoch eine Menge. Fehlen werden neben Kaufmann Steffi Karamatic, Maya Hauptmann, Carmen Drescher, Torfrau Wilma Rehm (alle verletzt), Ronja Buttstedt (krank), Marie Huber (Uni), und Moni Bichlmeier (verhindert). Neu dabei sind Celine Siebrecht, Lena Goedert und vier Spielerinnen aus der Reserve.Tipp: 2:0