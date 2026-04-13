Der FC Langengeisling gewinnt auch in Garching

Der FCL gewinnt 4:1 beim VfR Garching und feiert den fünften Sieg in Folge. Die Gastgeber waren am Ende nur noch mit acht Spielern auf dem Feld.

Seinen fünften Dreier in Folge hat der FC Langengeisling beim VfR Garching eingefahren. Beim 4:1 (2:1) spielte die Heimelf am Ende nur noch mit acht Mann. In der Vorrunde war der FCL gegen den Tabellenvierten in allen Belangen unterlegen. Diesmal ging das Spiel gleich in die andere Richtung. Beim ersten Foul ließ der Schiedsrichter noch Vorteil laufen, dann wurde Lenny Gremm gelegt. Den Strafstoß setzte Max Maier flach ins linke Eck (2.).

Garching hatte den Schock kaum verdaut, da schoss Gremm erneut auf den Kasten. Sein Versuch wurde noch abgewehrt, doch Sebastian Schubert staubte zum 2:0 ab (8.). Was dann folgte, bezeichnete Langengeislings verletzter Kapitän Hannes Dornauer als „Findungsphase“. Beide Teams suchten ihre Linie – und der Schiedsrichter seine gelbe Karte. Mehrmals zückte er den Karton, „schon eine strenge Auslegung“, meinte auch Dornauer. An der Verwarnung für das taktische Foul von Oliver Stefanovic gab es keine Zweifel. Es war seine zweite, also Gelb-Rot (21.).

Zehn Garchinger gaben aber noch lange nicht auf und waren schnell erfolgreich. Schön über außen vorbereitet, profitierte der VfR davon, dass Kilian Kaiser ausrutschte. Gleich zwei Garchinger liefen auf FCL-Torwart Michael Hierl zu. Letztlich traf Mikle Niebauer (27.). Garching blieb am Drücker und drängte auf den Ausgleich. Den verhinderte jedoch Hierl, als er einen Schuss von Maik Vogel aus wenigen Metern ins kurze Eck mit tollem Reflex parierte. Vom FCL war in dieser Phase nicht viel zu sehen.

Umso besser starteten die Gäste in die zweite Halbzeit. Kaiser spielte einen Zuckerpass auf Schubert, der sich außen durchsetzte und für Gremm auflegte. Der hatte Keeper Korbinian Dietrich bereits umspielt, musste nur noch einschieben und wurde vom kurz zuvor eingewechselten Luiz Landler umgerissen. Rote Karte und Elfmeter. Maier wählte diesmal das andere Eck, war aber erneut erfolgreich – 3:1 in der 51. Minute gegen neun Garchinger. Was sollte da noch schiefgehen?

Nichts. Der FCL ließ nun den Ball zirkulieren und ging auf Nummer sicher. Chancen ergaben sich dennoch. Rafael Jorge scheiterte nach einem schönen Pass in die Tiefe (63.). Fein herausgespielt war auch die Möglichkeit von Fabian Kohlmann, doch Keeper Dietrich klärte glänzend (83.). Nach einem harten Foul an der Mittellinie an Severin Stenzel musste dann auch noch Nikolaos Salassidis für zehn Minuten vom Platz. Gegen acht Garchinger erhöhte der FCL nach schöner Kombination über Severin Stenzel, Philipp Maiberger und David Riederle auf 4:1 (90.). Maiberger hatte nach dem Riederle-Schuss abgestaubt.