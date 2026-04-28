Der FC Langengeisling feiert den achten Heimsieg in Folge

Die FCL-Führung: Gästekeeperin Laura Schreil ist geschlagen. Lina Biegel (nicht auf dem Bild) hatte sie überlupft. Julia John (l.) muss nicht mehr eingreifen. – Foto: Christian Riedel

Die Fußballerinnen des FC Langengeisling bezwangen Aufstiegsaspirant Markt Schwaben mit 2:0. Frühe Tore ebneten den Weg zum Erfolg.

Langengeisling war von Beginn an am Drücker und hatte bereits in der 4. Minute die erste gute Chance, doch die Flanke von Alex Kaufmann verpassten Julia John und Lina Biegel. Nach einem tollen Pass von Marie Huber lief John allein auf Torfrau Laura Schreil zu, die vor dem Strafraum klären konnte. Biegel lupfte den Ball jedoch aus 30 Metern zum 1:0 ins Tor (11.).

Die Gäste meldeten sich nach 20 Minuten erstmals zu Wort, als Toptorjägerin Eva Schmidt über links in den Strafraum eindrang, doch die FCL-Defensive stand sicher (22.). Auf der Gegenseite machte es Lisa Mayer besser und verwandelte einen Eckball von Kaufmann zum 2:0 (35.). Fünf Minuten später lag bei einer weiteren Ecke beinahe das 3:0 in der Luft, doch dieses Mal konnte die FCS-Abwehr klären. „Wir hatten das Spiel mit Ausnahme von zehn Minuten eigentlich gut im Griff und kontrollierten es bis zur Halbzeit“, zeigte sich FCL-Trainer Stefan Karamatic zufrieden.

Nach dem Wiederanpfiff drängte der Tabellenzweite auf den Anschlusstreffer, biss sich jedoch an der stabilen Langengeislinger Abwehr die Zähne aus. Pech hatten die Geislingerinnen, als Biegel einen von John eingeleiteten Konter an den Pfosten setzte. Aber auch FCL-Torhüterin Celine Siebrecht war zweimal gefordert und parierte souverän (74./83.). Es wurde eng: „Wir konnten vorn den Ball nicht mehr festmachen“, erklärte Karamatic. Sein Team musste dem hohen Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen und hatte kaum noch Entlastung. Dennoch gab es die Chance zur Entscheidung, als ein Schuss von Steffi Karamatic von der Torfrau abgewehrt wurde. Ronja Buttstedt setzte den Nachschuss jedoch über das Tor. Kurz darauf scheiterte sie nach einem Solo erneut an der Keeperin (91.). Im Gegenzug überlief Eva Schmidt die Geislinger Abwehr, schoss aber rechts am Tor vorbei.

Damit war die erste Saisonniederlage der Gäste besiegelt. „In der zweiten Halbzeit war Markt Schwaben klar die bessere Mannschaft“, räumte Karamatic ein, „allerdings haben wir auch nicht viele große Chancen zugelassen“.