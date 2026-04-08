Der FC Langengeisling ehrt seine stillen Stars und sucht Übungsleiter

Stille Helfer des FCL sind Harald Eichloff und Christian Moser (ab 2.v.l). Vorsitzender Sepp Kaiser (l.) und BLSV-Kreischef Martin Weber gratulierten. Auf dem Bild fehlt der dritte Geehrte, Helmut Szill. – Foto: Dieter Priglmeir

Die Montagsgruppe wird für ihren Einsatz ausgezeichnet. Der FC Langengeisling braucht dringend neue Trainer für verschiedene Abteilungen.

„Hinter der Mitgliederversammlung des FC Bayern kommt sofort die des FC Langengeisling“, sagte BLSV-Kreisvorsitzender Martin „Charlie“ Weber. Schließlich sei nahezu jedes siebte Mitglied bei der Jahreshauptversammlung anwesend. „Wenn man das mit den Zahlen des FCB vergleicht, könnt ihr locker mithalten.“ Der BLSV-Chef ehrte gleich drei „stille Stars“ des Vereins. „Das sind die besonders Fleißigen“, sagte Weber und meinte die „Montagsgruppe“, die sich vormittags trifft und nach den Spielen das Sportgelände reinigt. Dazu gehören auch Christian Moser, Helmut Szill und Harald Eichloff.

Vereinsvorsitzender Sepp Kaiser nutzte die Gelegenheit, sich bei weiteren Helfern zu bedanken, etwa bei seinem Vorgänger Franz Ludwig, der den Defibrillator instand hält, sowie bei Anja Koch, die dafür sorgt, dass das Gebäude stets gepflegt ist. Ein Anliegen hatte Kaiser noch: „Wir brauchen Übungsleiter – nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Abteilungen, zum Beispiel fürs Baby- und Kinderturnen.“

Ob und wer als Trainer der Fußballer weitermache, werde in den nächsten Wochen bekannt gegeben, sagte Abteilungsleiter Max Maier der Heimatzeitung. „Wir führen gerade sehr viele Gespräche“, erklärte er während der Versammlung. Der Großteil der Mannschaft habe unabhängig von der Liga bereits zugesagt. Der FCL befindet sich derzeit im Abstiegskampf der Bezirksliga, hat zuletzt aber vier Spiele in Folge gewonnen. „Wir haben seit der Winterpause einen guten Lauf“, sagte Maier, der selbst Stammspieler ist. „Mannschaftsübergreifend ist die Zusammenarbeit überragend.“ Ein Beweis dafür sei das Trainingslager mit 85 Spielerinnen und Spielern am Gardasee. „Die dritte Mannschaft ist als Aufsteiger in der B-Klasse vorne dabei und schnuppert an den Plätzen eins und zwei. Die zweite Mannschaft liefert sich in der A-Klasse ein Titelduell mit Eichenkofen.“

Noch besser läuft es bei den Frauen. „Die Zweite hat als Herbstmeister überwintert“, berichtete der neue Abteilungsleiter Heribert Kronthaler. Die erste Mannschaft belegt Rang drei in der Bezirksoberliga und steht im Finale des Oberbayern-Pokals. „Wenn wir wieder gewinnen, wäre das der Hattrick – so etwas hat es meines Wissens noch nicht gegeben“, sagte Kronthaler.