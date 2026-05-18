Der FC Langengeisling dreht nach 0:2 das Spiel und rettet sich

Nach einem 0:2-Rückstand in Rohrbach kämpfte sich der FCL zurück. Die letzten Minuten wurden zur Nervenprobe für Trainer Hintermaier.

Der FC Langengeisling hat den direkten Klassenerhalt geschafft und ist auch in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga vertreten. Ein 2:2 (0:1) beim TSV Rohrbach reichte, doch wurden die Nerven der Geislinger auf eine harte Probe gestellt.

„Ich war noch nie nach einem Spiel so fertig, obwohl ich gar nicht auf dem Platz gestanden bin“, gestand Langengeislings nichtspielender Spielertrainer Max Hintermaier und strahlte übers ganze Gesicht. Hätte nämlich der FCL verloren und Altenenerding beim bereits als Meister feststehenden SV Nord-Lerchnau gewonnen, hätten die Geislinger in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

„Man hat jedem die Anspannung angemerkt“, erzählte Hintermaier, „und in der ersten Halbzeit waren wir auch total hektisch und haben viel zu schnell die langen Bälle gesucht“. So waren die Gäste zwar permanent am Drücker, hatten aber bis auf zwei Möglichkeiten von Lenny Gremm kaum echte Chancen.

Eine Schrecksekunde erlebten die Rohrbacher Mitte der ersten Hälfte, als Max Merkl bei einem Zweikampf umknickte und vom Platz getragen werden musste. Als sich alle schon auf eine torlose erste Hälfte eingerichtet hatten, schlugen die Gastgeber noch zu. Der Schiri übersah, laut Hintermaier, nach einem weiten Einwurf ein Foul an Lukas Seeholzer, und Erduart Rushiti wuchtete den Ball zum 1:0 ins FCL-Tor (41.).

„In der zweiten Halbzeit habe ich gefühlt jede Minute nach dem Altenerdinger Ergebnis gefragt“, bekannte Hintermaier – und die Veilchen hielten noch ein 0:0. Nach einer Stunde verschlechterte sich die Gemütslage des FCL-Trainers noch mehr, denn nach einer Flanke stieg Philipp Federl am höchsten, traf per Kopf unhaltbar zum Rohrbacher 2:0 und hatte den Spielverlauf damit sprichwörtlich auf den Kopf gestellt.

Aber dann waren die Geislinger plötzlich zurück im Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss ließ sich der bereits mit der gelben Karte vorbelastete Rohrbacher Thomas Schwarzmeier nach einem Zweikampf mit Maxi Birnbeck zu einem Schubser hinreißen und kassierte eine Zeitstrafe.

Carlos Prados Sesmero hatte zwei Minuten später den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber weitere zwei Minuten danach war es soweit. Kilian Kaiser drang in den Rohrbacher Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Max Maier sicher zum 1:2 (79.), und nur drei Minuten später stand es 2:2. Maier spielte einen überragenden Pass auf Paul Bucher, und der traf ins lange Eck.

Nach dem Schlusspfiff herrschte Jubel in Blau-Weiß. Die Altenerdinger 0:1-Niederlage war nicht mehr wichtig, denn die Geislinger hatten es aus eigener Kraft geschafft – und das nach einer stolzen Serie von elf Spielen ohne Niederlage.