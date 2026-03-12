Der FC Kray hat den Tabellenzweiten zu Gast

Am Sonntag kommt es für Landesligist FC Kray um Toptorschütze Milot Ademi um 15 Uhr zum Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellenzweiten der Gruppe 2, dem SV Budberg.
Der nächste Gast um den Ligatorjäger Moritz Paul, der im bisherigen Saisonverlauf bereits 26 Treffer erzielte, spielt bisher eine hervorragende Saison. Schon der Saisonstart lief optimal: Spielte der SVB im ersten Spiel gegen Lintfort noch Unentschieden, folgten fünf, teilweise überzeugende Siege, sodass sich das Team schnell im oberen Tabellendrittel festsetzte. Zwar stockte die Erfolgsserie in den folgenden neun Spielen ein wenig, fünf Niederlagen kassierten die Budberger, doch seit dem 17. Spieltag ist das Team wieder verlustpunktfrei und gewann die letzten sechs Spiele, sodass es aktuell dem Tabellenführer aus Rellinghausen auf der Spur ist und große Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga hat.
Im Hinspiel musste der FC Kray in Budberg eine 1:3-Niederlage hinnehmen, wobei die Essener insbesondere in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fanden. Gegen diesen gefährlichen Gegner wird es am Sonntag also darauf ankommen, von Beginn an hellwach zu sein, die gefährliche Offensive des SV möglichst nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und dabei auch gute, eigene Offensivaktionen zu kreieren, um diese dann Tore umzumünzen. Es wird am Sonntag, aller Voraussicht nach, der komplette Kader zur Verfügung stehen. Dies ist auch wichtig, denn nur gemeinsam als Team kann ein weiteres Erfolgserlebnis eingefahren werden.
Trainer Dimitrios Pappas vor dem kommenden Spiel: „Mit Budberg erwartet uns eine Spitzenmannschaft mit sehr viel Offensivkraft. Sie sind im Spielaufbau variabel, bringen viele Flanken und lange Einwürfe und sind im Strafraum sehr gefährlich. Darauf haben wir uns vorbereitet. Wichtig wird sein, dass wir kompakt stehen, die Zweikämpfe annehmen und bei zweiten Bällen hellwach sind. Aus den letzten vier Spielen haben wir fünf Punkte geholt, das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir spielen zu Hause, freuen uns auf die Aufgabe und wollen den Gegner natürlich ärgern. Wenn wir als Team auftreten und unsere Abläufe auf den Platz bringen, dann ist auch etwas drin.“