Der FC Kray hat den Tabellenzweiten zu Gast

Der FC Kray empfängt eines der Top-Teams der Liga. – Foto: Mario Sachsenweger

Der nächste Gast um den Ligatorjäger Moritz Paul, der im bisherigen Saisonverlauf bereits 26 Treffer erzielte, spielt bisher eine hervorragende Saison. Schon der Saisonstart lief optimal: Spielte der SVB im ersten Spiel gegen Lintfort noch Unentschieden, folgten fünf, teilweise überzeugende Siege, sodass sich das Team schnell im oberen Tabellendrittel festsetzte. Zwar stockte die Erfolgsserie in den folgenden neun Spielen ein wenig, fünf Niederlagen kassierten die Budberger, doch seit dem 17. Spieltag ist das Team wieder verlustpunktfrei und gewann die letzten sechs Spiele, sodass es aktuell dem Tabellenführer aus Rellinghausen auf der Spur ist und große Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga hat.

Kray unterlag im Hinspiel 1:3

Im Hinspiel musste der FC Kray in Budberg eine 1:3-Niederlage hinnehmen, wobei die Essener insbesondere in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fanden. Gegen diesen gefährlichen Gegner wird es am Sonntag also darauf ankommen, von Beginn an hellwach zu sein, die gefährliche Offensive des SV möglichst nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und dabei auch gute, eigene Offensivaktionen zu kreieren, um diese dann Tore umzumünzen. Es wird am Sonntag, aller Voraussicht nach, der komplette Kader zur Verfügung stehen. Dies ist auch wichtig, denn nur gemeinsam als Team kann ein weiteres Erfolgserlebnis eingefahren werden.