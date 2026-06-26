Der FC Kray bindet auch Benludvig Elad an sich

Benludvig Elad verlängert beim FC Kray. – Foto: FC Kray

Benludvig Elad wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Kray tragen. Der 20 Jahre alte Angreifer wechselte im Winter aus der Bezirksliga von SuS Oberhausen nach Kray und konnte sich direkt bestens einfügen.

Der FC Kray glaubt an den nächsten Schritt bei Elad

In der Rückrunde erzielte Ben in 15 Spielen starke 10 Tore und bereitete 4 weitere Treffer vor. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner bulligen Spielweise und seiner Präsenz im Strafraum hat sich der 1,83 Meter große Stürmer schnell zu einer wichtigen Offensivkraft für den FCK entwickelt. In der kommenden Saison soll Ben den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und vor dem Tor noch konsequenter auftreten.

Die Sportliche Leitung: „Ben hat nach seinem Wechsel sofort gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Er arbeitet hart, entwickelt sich kontinuierlich weiter und hat in kurzer Zeit einen großen Einfluss auf unser Offensivspiel genommen. Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison noch einmal einen Schritt nach vorne machen wird und freuen uns, seinen Weg weiterhin gemeinsam zu gehen."